Halkevleri’nden okuma seferberliği

Kadıköy’de 38 farklı noktada kitap toplamaya devam eden Halkevleri üyeleri kampanyayla kütüphaneler kurmayı hedefliyor

Halkevleri’nin 15 Ocak’ta başlattığı kitap kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Ülke genelinde Halkevi üyelerinin öncülük ettiği kitap kampanyasına şair Ahmet Telli, yazar Ataol Behramooğlu, Tanıl Bora, tiyatro sanatçıları Mert Fırat ve Levent Üzümcü gibi çok sayıda isim destek veriyor.

Kitap kampanyasının önemli duraklarından biri de Kadıköy. Kadıköy’de toplam 38 yerde kitaplar toplanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu Mehmet Alvalıtaş Parkı’nda stant açan Halkevleri tarafından yapılan açıklamada kampanyanın amacı şöyle anlatılıyor: “Kampanya ile binlerce kitap binlerce insanla buluşacak. Kampanyada yazar, şair, sanatçı ve akademisyenlerden hayatlarına dokunan, yaşamlarını etkileyen, okunmasını önemsedikleri kitaplardan oluşan önerilerini alarak herkesin yararlanabileceği kalıcı bir okuma kılavuzu oluşturacağız.”

Kampanyaya katılmak isteyenlerin tek yapması gereken kitap toplama bölgelerine giderek onları en çok etkileyen, en çok sevdikleri kitapları bağışlamaları. Kampanyanın sonunda ise çeşitli yerlerde kütüphane veya kitaplıklar kurulması hedefleniyor. Bunun yanı sıra Halkevleri şubelerinde okuma grupları oluşturulması teşvik edilecek.

Kampanya duyuruları “Okumak Özgürleştirir” adıyla açılan sosyal medya hesaplarında devam ederken, Kadıköy Halkevi de bu çerçevede etkinliklerine devam ediyor. Sokaklarda ve farklı mekanlarda kitap toplama çalışmalarını devam ettiren Kadıköy Halkevi üyeleri 7 Şubat Perşembe günü de Burhan Sönmez ile biraraya geldi ve yazarın ‘İstanbul İstanbul’ kitabı üzerine söyleşi yapıldı.