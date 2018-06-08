Halk kendi ekranını kurdu: Tamam TV

Yoğurtçu parkı’na stüdyo kurarak ilk yayınını gerçekleştiren Tamam TV’nin sloganı: “Seçim televizyondan gösterilmiyor, halk kendi ekranını kuruyor”

Daha önce Gezi direnişi zamanında Çapul TV, 16 Nisan 2017 Referandumu sürecinde Hayır TV olarak faaliyet gösteren alternatif medya çalışması, yurttaş gazeteciliğini bir adım ileriye taşıyarak Tamam TV adıyla yoluna devam ediyor. Yoğurtçu Parkı’na bir stüdyo ve ekran kurarak ilk yayını gerçekleştiren kanala CHP, HDP milletvekili adayları, seçim güvenliği kurumları, demokratik kitle örgütleri de destek veriyor.

“Gösterilmeyeni gösterecek bir kanal”

Yoğurtçu Parkı’nda geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen yayında “Tamam” sözünün neden seçildiği üzerine videolar gösterildi ve Tamam TV’nin nasıl ortaya çıktığı anlatıldı. Tamam TV adına söz alan Ali Ergin Demirhan seçime adil bir şekilde gidilmediğini belirterek konuşmasına başladı ve şöyle devam etti: “Medyanın durumu ortada. Doğan Medya satın alındı. TRT’de Selahattin Demirtaş sadece 3 saniye gösteriliyor. Medya üzerinde yüzde 90’lık bir hakimiyet kurulmuş olsa da hala direnen medya kuruluşları var. ‘Kapat Gitsin’ kampanyası, mitinglerde insanların telefonlarıyla canlı yayın yapması yeni bir direniş olanağını ortaya koyuyor. Tamam kampanyasını Erdoğan hediye etti ve o gün ‘Tamam’ diye 2 milyon tweet atıldı. Biz Tamam TV’yi gösterilmeyeni gösterecek bir medya kanalı olarak tasarladık. İmece usulü oluşturulmuş bir internet televizyonu diyebiliriz. Gezi, medyayı direniş alanı olarak kullanmaya başladığımız yerdi ve buna devam ediyoruz.”

CHP ve HDP milletvekili adayları da destek verdi

Daha sonra forum şeklinde ilerleyen yayında Memleket Biziz çağrıcılarından Ali Çerkezoğlu, CHP Milletvekili Adayı Sera Kadıgil, HDP Milletvekili Adayı Erkan Baş, Memleket Biziz çağrıcılarından TÖP eş sözcüsü Perihan Koca, Seçim Süreci Meclisleri’nden Eymen Demircan, Halkevleri Eş Genel Başkanı Nuri Günay, Kaldıraç’tan Yusuf Alp, Bir Adım Daha İnisiyatifi’nden Hakan Öztürk, gazeteciler Mehveş Evin, Çağrı Sarı ve Gökhan Biçici, eski CHP milletvekili Binnaz Toprak, Memleket Biziz çağrıcılarından Çiğdem Çidamlı, bağımsız gazeteci Fatih Pınar sırayla söz aldı.

Katılımcılar genel olarak 24 Haziran seçimlerine giderken birlikte hareket etmenin önemine değinirken bazı vekil adaylarının medyada bilerek gösterilmediği, seçim güvenliğinin yeterince tartışılmadığı, alternatif sözlerin duyulmak istenmediği üzerine duruldu.

İzleyenlerin Twitter üzerinden gönderdiği mesajların okunduğu yayın 2 saatten fazla sürdü. Yayının ardından seçim sürecine kadar başka parklardan da yayınların yapılacağı duyuruldu. Tamam TV’nin yayını Artı Tv, Özgürüz.org gibi kurumlar tarafından da canlı olarak seyirciye ulaştırıldı.

Tamam TV 24 Haziran seçimlerine kadar park forumlarından canlı yayınlar yapacak, vekil adaylarını bu yayınlara davet edecek, halkın partilerin yetkili isimlerine canlı yayında soru sorması sağlanacak.

Neden Tamam TV?

Tamam TV kuruluşunu gerçekleştiren gazeteciler neden böyle bir kanala ihtiyaç duyulduğunu ve fikrin nasıl ortaya çıktığını şöyle anlatıyor: “Tamam TV tüm muhalefet kesimleri açısından anonim bir slogana dönüşen “TAMAM” tepkisi etrafında ortaklaşanların sesi olabilecek yeni bir alternatif medya çalışması.

Çapul TV, Hayır TV, Adalet TV gibi alternatif medya çalışmalarında açığa çıkan deneyimleri 24 Haziran sürecinde yurttaşların anaakım medyaya tepkisi ile buluşturmayı hedefleyen bu yeni çalışmanın adresi ise sokak.Stüdyo da ekran da parka kurulacak. İnternet üzerinden yapılacak canlı yayın, internetin olduğu ya da alternatif ekranların kurulduğu her yerden izlenebilecek, paylaşılabilecek.

Parktaki sahra stüdyosu yayınına medyadaki sansür ve adaletsizliğe karşı televizyonlarını kapatıp sokağa çıkan yurttaşlar, inisiyatifler, siyasetçiler, katılmak isteyen herkes davetli. Davetliler yayınların yalnızca izleyicileri olmayacak, doğrudan yayınlara katılacak, kendi yayınlarını kendileri yapacaklar.

Yayının içeriğini, seçim sürecine dair sansürlenen gerçekler, katılan tüm adaylarla röportaj ya da açık oturumlar ve bu ekran başı buluşmalarına katılan yurttaşların katıldığı forumlar oluşturacak.