“Haldun Taner Sahnesi’nde restorasyon şart”

Haldun Taner Sahnesi’nde restorasyon çalışmaları başladı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, konservatuar öğrencilerinin eğitimlerine devam etmeleri için Göztepe Parkı içindeki İBB’ye ait ofisleri önerdiklerini, görüşmelerin sürdüğünü söyledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) Kadıköy’ün sembol yapıları arasında bulunan Haldun Taner Sahnesi’nde restorasyon çalışmalarına başladı. Restorasyon çalışmalarıyla birlikte Haldun Taner Sahnesi’nde eğitim alan İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencilerinin de yer sorunu gündeme gelmişti. Öğrenciler geçtiğimiz günlerde yaptıkları basın açıklamasıyla okullarının taşınmasını istemediklerini belirtmişlerdi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Haldun Taner Sahnesinin acil restorasyon gerektirdiğini belirterek, önceliklerinin can güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi.

İLK UYARI 2007’DE YAPILDI

Haldun Taner Sahnesi’nin dayanaklılığına dair ilk uyarının 2007’de Boğaziçi Üniversitesi raporu ile bilindiğini belirten Polat, konuyla ilgili yaşanan süreci şöyle aktardı: “2007’den bu yana tüm yazışmalar, bir şekilde berhava edilmiş ve bir şekilde can güvenliği hiçe sayılmış. 2017 yılında koruma kurulu kararıyla, alanın acil düzenlenmesi için hazırlanan proje elimize geçmiş bulundu. Dolayısıyla bizim, 2017 yılında teslim edilen restorasyon sürecini, binayı koruma ve içinde insanların can güvenliğini sağlayarak tamamlamamız gerekiyor. Yıllardır binanın onarıma alınması gerekirken, yöneticiler tedbir almadı, binayı onarmadı. Bu süre içinde bir deprem olsaydı büyük trajedi yaşanacaktı. Biz, beklenen İstanbul depreminde bu binada bir trajedi yaşanmaması için binayı acilen onarıma alıyoruz. Burayı, Kadıköy’e bir kültür merkezi, kültür çekirdeği olarak büyük enerji sağlayacak bir proje olarak görüyoruz.”

KONSERVATUAR TAŞINACAK

Haldun Taner Sahnesi’ni konservatuar olarak kullanılan bölümün, binada çürüklerin oluştuğu riskli alan olduğu bilgisini paylaşan Polat, “Biz de konservatuarın benzer alanlarda devam etmesini çok istiyoruz. Ancak yeni proje, ne yazık ki konservatuarın orada olamayacağı bir proje. Çünkü, konservatuarın bulunduğu alanlar, sonradan içine eklenmiş beton asma katlar” dedi.

Buradaki eğitimin, kültür sanat hayatının kendileri için de çok değerli olduğunun altını çizen Polat şöyle devam etti: “İBB olarak, İstanbul Üniversitesi Konservatuarını sahipsiz bırakmayarak çözüm önerisi de getirdik. Göztepe Parkı’nda ofis olarak kullandığımız binaları, çok büyük bir gönüllülükle, severek, İstanbul Üniversitesi Konservatuarı öğrencilerine sunuyoruz. Üniversite, öğretim görevlileri ve öğrencilerle görüşmelerimiz devam ediyor.”

Göztepe Parkı’nın özel bir park olduğunun altını çizen Polat, “Göztepe Parkının içindeki yaşama; tiyatro, bale, müzik gibi her türlü kültür ve sanatsal birikimi taşıyarak katkı vermeyi, bu coşkuyu park ve yaşamla buluşturmayı düşünüyoruz. Dünyada bu konuda çok özgün ve olgun örnekler de var. Biz, İstanbul’da, bu şekilde kültür ve sanatla daha fazla buluşacağı alanları üretmeye yönelik projelere devam ediyoruz” şeklinde konuştu.