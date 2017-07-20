Haftalık Bağımsız Gazete 21 Temmuz 2017
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Hafriyat kamyonu bir can daha aldı

Kadıköy'de bir hafriyat kamyonu, 36 yaşındaki motorlu kurye Volkan Aydemir’i ezerek öldürdü. Şoför T.B polis merkezine giderek teslim oldu

Hafriyat kamyonu bir can daha aldı
Kaan DERTÜRK

Kadıköy’de yeni bir hafriyat kamyonu kazası daha yaşandı. Saat 14.37’de Göztepe Tanzimat ve Taşmektep Sokak kesişiminde gerçekleşen olayda T.B idaresindeki 34 JN 4556 plakalı hafriyat kamyonu, 36 yaşındaki motorlu kurye Volkan Aydemir’i ezerek öldürdü. Kazanın ardından kamyon sürücüsü olay yerinden kaçtı, bir saat sonra ise Göztepe Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Kazayı gören vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekiplerin ardından, hafriyat kamyonu altında kalan Aydemir'in cesedi çıkarıldı. Polis ve savcılık incelemesinin ardından Aydemir'in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

“ÇOK VAHİM BİR HADİSE”

Polisi ve ambulansı ilk olarak arayan 40 yıllık mahalle sakini Müfit Arabacı, kaza anını şöyle anlatıyor: “Olayın gerçekleştiği yerin hemen yanındaki Hülya Apartmanı’nda oturuyorum. Apartmanın aşağısında esnaf arkadaşlarla oturmuş, konuşuyorduk. Birden çarpışma sesi duyduk. Hemen olaya doğru koştuk. Çok vahim bir hadiseydi. Yerde öyle hareketsizce yatıyordu. Şoförün kamyondan inişini ve kaçtığını gördük."

Etiketler; #kentsel dönüşüm #volkan aydemir #ölüm #kaza #hafriyat kamyonu
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