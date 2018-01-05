Hafriyat kamyonlarına takip başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehirdeki hafriyat, moloz ve hazır beton taşıyan kamyonlara araç takip cihazları takarak GPS ile izlemeye başlayacak

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre yaklaşık 13 bin kamyonun bulunduğu İstanbul'da, aşırı hız yapanlara ve güzergâh dışına çıkıp hafriyat döken kamyon sürücülerine, yeni sistemle birlikte anında ceza kesilecek. Kentsel dönüşüm ve büyük projelerin yürütüldüğü İstanbul'da hafriyat kamyonlarının karıştığı kazalarda son 20 ayda 38 kişi hayatını kaybetti.

İBB'nin şehir sınırları içerisinde uygunsuz faaliyet gösteren hafriyat kamyonlarını engellemek amacıyla başlattığı bu çalışma kapsamında bugüne kadar 11 bin kamyona araç takip cihazı yerleştirilerek, hafriyat, moloz ve hazır beton taşıyan kamyonlar takibe hazır hale getirildi.

Kurallara uymayan, çevreyi kirleten veya eksikleri olan araç sürücülerine belirlenen miktarda ceza kesilebilecek.

DHA’ya konuşan bazı kamyon sürücüleri, araçlarına bin 200 TL karşılığında takılan takip sisteminden memnun olduklarını ve uygunsuz hafriyat döken kişileri engelleyeceğini ifade ettiler.

Öte yandan İBB tarafından, döküm alanı girişine uyarı tabelası kurulmuş ve tabelada “15 Aralık 2017 tarihinden itibaren çalışır hâlde araç takip sistemine sahip olmayan hafriyat araçları, döküm sahalarına alınmayacaktır” ifadelerine yer verilmişti.