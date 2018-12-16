Güzel Ordu ödülleri Kadıköy'de verildi

Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği 2018 ödülleri Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle verildi.

Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği tarafından fotoğraf, kısa film, öykü, tiyatro oyunu, emek ve kent dallarında düzenlenen "GO 2018 ödülleri" sahiplerini buldu.

Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde Kozyatağı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törene CHP Genel Başkan Yarımcısı Seyit Torun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancığlu, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin çok sayıda Ordulu katıldı.

Tören öncesi yarışmaya derece alan fotoğrafların yer aldığı sergi açılışı yapıldı. Güzel Ordu Derneği Başkanı Tevfikk Serdar Köksal'ın açılış konuşmasının ardından derneğin 2018 yılı faaliyetlerinin sunumu gerçekleşti.

CHP Genel Başkan Yarımcısı Seyit Torun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancığlu, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'nun kısa filmden, fotoğrafa; öyküden tiyatroya başarılı projelere ödüllerini takdim ettiği gecede sinema oyuncusu ve yönetmen sanatçısı Kadir İnanır'a da kent ödülü verildi.

Törende ödül alan eserler ve sahipleri şöyle:

KISA FİLM ÖDÜLLERİ

SERDAR ALTUN / DİKENLİ TEL / EN İYİ YÖNETMEN

BURAK KUM / EVDEN UZAK

OSMAN ÇAKIR / KORKULUK

ÖYKÜ ÖDÜLLERİ

CEREN TÜRKKAN / BEYAZA NEFRET

MİNE OKTAR / KASIM SOKAĞI’NDA DONDURMA DÜKANI

ALAADDİN BEKEN / ÇOCUK MAVİSİ

ÖVGÜYE DEĞER ÖYKÜ ÖDÜLÜ

MELİS AKGÖZ / HER ŞEYE RAĞMEN ÇOCUK OLMAK

HASAN ÖZGÜR YETİŞTİRİCİ / İNAT

VELİ ONUR BİÇİMLİ / KIRAÇ

AHMET FENAR / ÖLÜM GİBİ BİR ŞEY

FOTOĞRAF ÖDÜLLERİ

MURAT İBRANOĞLU / UYKU

İPEK YILMAZ / EMEK

UĞUR ÇİMEN / AİLE

ÖVGÜYE DEĞER FOTOĞRAF ÖDÜLÜ

OSMAN BERKER GÜMÜŞ / ÇOCUK İŞÇİ

MUSTAFA ERBAŞ / ÇOBAN

ESENGÜL YAVUZ / BİRDİRBİR

USAME AYTAÇ / BÜYÜK DOSTLUK

TİYATRO/OYUN YAZMA ÖDÜLLERİ

CİHAN ÇAKAR / MASALIN DOĞUSU

SEÇİCİ KURUL ÖVGÜYE DEĞER ESER

EMİN KESMER / NUH’UN AĞRISI

ABDÜLKERİM DİNÇ / BÜYÜLÜ AĞAÇ

EMEK ÖDÜLÜ

YAŞAR GÜNDEM

2018 GÜZEL ORDU KENT ÖDÜLLERİ

DR. ZEYNEP AHUNBAY

UĞURCAN ATAOĞLU

GÜL ERSAN

ERTUĞRUL GÜNAY

KADİR İNANIR

ERGİN KARLIBEL

ÜMİT TOKCAN

DİKRAN TORAMAN

2018 MARKA ÖDÜLÜ

NELİPİDE-PİDEMİSS VE PİDEOR MARKALARIYLA

AKTAŞLAR LEZZET GURUBU TAMER AKTAŞ