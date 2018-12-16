Güzel Ordu ödülleri Kadıköy'de verildi

Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği tarafından fotoğraf, kısa film, öykü, tiyatro oyunu, emek ve kent dallarında düzenlenen "GO 2018 ödülleri" sahiplerini buldu.
Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde Kozyatağı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törene CHP Genel Başkan Yarımcısı Seyit Torun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancığlu, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin çok sayıda Ordulu katıldı.
Tören öncesi yarışmaya derece alan fotoğrafların yer aldığı sergi açılışı yapıldı. Güzel Ordu Derneği Başkanı Tevfikk Serdar Köksal'ın açılış konuşmasının ardından derneğin 2018 yılı faaliyetlerinin sunumu gerçekleşti.
CHP Genel Başkan Yarımcısı Seyit Torun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancığlu, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'nun kısa filmden, fotoğrafa; öyküden tiyatroya başarılı projelere ödüllerini takdim ettiği gecede sinema oyuncusu ve yönetmen sanatçısı Kadir İnanır'a da kent ödülü verildi.
Törende ödül alan eserler ve sahipleri şöyle:
KISA FİLM ÖDÜLLERİ
SERDAR ALTUN / DİKENLİ TEL / EN İYİ YÖNETMEN
BURAK KUM / EVDEN UZAK
OSMAN ÇAKIR / KORKULUK
ÖYKÜ ÖDÜLLERİ
CEREN TÜRKKAN / BEYAZA NEFRET
MİNE OKTAR / KASIM SOKAĞI’NDA DONDURMA DÜKANI
ALAADDİN BEKEN / ÇOCUK MAVİSİ
ÖVGÜYE DEĞER ÖYKÜ ÖDÜLÜ
MELİS AKGÖZ / HER ŞEYE RAĞMEN ÇOCUK OLMAK
HASAN ÖZGÜR YETİŞTİRİCİ / İNAT
VELİ ONUR BİÇİMLİ / KIRAÇ
AHMET FENAR / ÖLÜM GİBİ BİR ŞEY
FOTOĞRAF ÖDÜLLERİ
MURAT İBRANOĞLU / UYKU
İPEK YILMAZ / EMEK
UĞUR ÇİMEN / AİLE
ÖVGÜYE DEĞER FOTOĞRAF ÖDÜLÜ
OSMAN BERKER GÜMÜŞ / ÇOCUK İŞÇİ
MUSTAFA ERBAŞ / ÇOBAN
ESENGÜL YAVUZ / BİRDİRBİR
USAME AYTAÇ / BÜYÜK DOSTLUK
TİYATRO/OYUN YAZMA ÖDÜLLERİ
CİHAN ÇAKAR / MASALIN DOĞUSU
SEÇİCİ KURUL ÖVGÜYE DEĞER ESER
EMİN KESMER / NUH’UN AĞRISI
ABDÜLKERİM DİNÇ / BÜYÜLÜ AĞAÇ
EMEK ÖDÜLÜ
YAŞAR GÜNDEM
2018 GÜZEL ORDU KENT ÖDÜLLERİ
DR. ZEYNEP AHUNBAY
UĞURCAN ATAOĞLU
GÜL ERSAN
ERTUĞRUL GÜNAY
KADİR İNANIR
ERGİN KARLIBEL
ÜMİT TOKCAN
DİKRAN TORAMAN
2018 MARKA ÖDÜLÜ
NELİPİDE-PİDEMİSS VE PİDEOR MARKALARIYLA
AKTAŞLAR LEZZET GURUBU TAMER AKTAŞ