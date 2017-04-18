GÜNCELLENDİ- İtiraz için yüzlerce kişi İlçe Seçim Kurulu'nda

Referandum sonuçlarına itiraz etmek için Kadıköy İlçe Seçim Kurulu'na akın eden yüzlerce vatandaş, itiraz süresi dolduğu gerekçesiyle dilekçeleri kabul edilmediği için Kurul önünden ayrılmıyor. Yetkililer bekleyenlerin dilekçelerini kabul edeceklerini, 17.00'den sonra kimseyi içeri almayacaklarını açıkladı

17.00- Kadıköylülerin, İlçe Seçim Kurulu önündeki bekleyişi sonuç verdi. İtirazlar 17.00'ye kadar uzatıldı. Saatlerdir Kadıköy İlçe Seçim Kurulu önünde itiraz dilekçeleriyle bekleyen vatandaşların talebi kabul edildi. Bekleyenlerin dilekçeleri alınacak ancak 17.00'den sonra gelenlerin başvuruları kabul edilmeyecek. Şu anda sayısı 100'ün üzerinde olan yurttaşların bekleyişi sürüyor

15.06- Kadıköylüler, Anayasa Referandumu’nda mühürsüz oyların geçerli sayılmasına itiraz için ilçe seçim kuruluna akın etti. Yüzlerce vatandaş Kadıköy İlçe Seçim Kurulu önünde kuyruk oluşturdu. Resmi itiraz süresi bugün 15.00’te sona ererken yoğunluk nedeniyle dilekçesini veremeyen Kadıköylüler, merkezden ayrılmadı. Vatandaşlar itirazlarının kabul edilmesini isteyerek ilçe seçim kurulu önünden ayrılmıyor. Yetkililer ise itiraz süresinin 15.00'te sona erdiğini söyleyerek dilekçeleri kabul etmiyor. Kadıköy İlçe Seçim Kurulu önünde bekleyiş ve tartışma sürüyor.