Grammeşin’in katiline 38 yıl hapis cezası

Bıçaklanarak öldürülen öğretmen Bahadır Grammeşin’in davasında karar verildi. Mahkeme, Sanık Erkan Çınar’ı Bahadır Grammeşin’i öldürdüğü gerekçesiyle 38 yıl hapse mahkûm etti

Kadıköy’de, 8 Mayıs 2015’te kadınlara yönelik tacizi engellemek isterken bıçaklanarak öldürülen, Eğitim Sen üyesi Öğretmen Bahadır Grammeşin’in katillerinin yargılandığı davanın karar duruşması 17 Mart Cuma günü Anadolu Adalet Sarayı’nda görüldü.

Mahkeme, Sanık Erkan Çınar’ı Bahadır Grammeşin’i öldürdüğü gerekçesiyle “Kasten öldürme suçundan” önce müebbet cezasına çarptırdı, ardından mahkemedeki iyi hal durumunu gerekçe göstererek cezasını 25 yıla indirdi. Çınar, işlediği kasten cinayete teşebbüs ve tehdit suçlarından ise 13 yıl ceza alarak toplam 38 yıl hapse mahkûm edildi.

Diğer sanıklar Yahya Burak Ataç 12 yıl 2 ay, Murat Topraktepe 12 yıl 2 ay, Mert Nikelay 10 yıl, Cemal Diri 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bahadır’ın ablası Başak Grammeşin, duruşma sonrası kısa bir açıklama yaptı. Başak Grammeşin “Bugün yine bizi yalnız bırakmayan, Bahadır’ın tüm arkadaşlarına, avukatlarına ve basın emekçilerine teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi. Davanın avukatlarından Ayhan Erdoğan ise “Bahadır’ı öldürenler hakkında bugün karar çıktı. Bazı sanıklar 25 yıl, bazı sanıklar 10’ar yıl hapis yatacak. Bu yargılamanın bir üst mahkemesi var. Oraya da bu davayı taşıyacağız. İştirak hükümlerinin devreye sokulması ve tüm sanıkların hak ettiği cezayı alması için uğraşacağız. Sizler iyi ki varsınız. Bahadır’ın arkadaşları bu davayı sahiplenerek güzel bir direniş örneği gösterdi” dedi.