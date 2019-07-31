Göztepe yaya köprüsü yenileniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Göztepe yaya köprüsünün yenilenmesi için çalışmalara başlıyor

Köprü yenileme çalışmaları kapsamında, D-100 Karayolunun Göztepe Medical Park bölgesinde, 2 Ağustos Cuma günü gece 24.00’den 6 Ağustos Salı sabah 06.00’ya kadar her iki yönde 1'er şerit kapatılarak, yol daraltması yapılacak.

Çalışmalar kapsamında; mevcut yaya köprüsü sökülerek, yerine yeni köprü monte edilecek. Halihazırda eskiyen köprünün Kadıköy yönündeki ayağı, yapımı devam eden Kurbağalıdere ıslahı projesi ile çakışıyordu. Islah projesinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için köprü ayağının oturacağı noktanın da değişmesi planlanıyor.

Yeni köprünün montajı tamamlandıktan sonra, eski köprünün söküm çalışmaları başlayacağından, yayalar çalışma süresince mevcut köprüyü kullanabilecekler. Çelik olarak tasarlanan yeni yaya yolu köprüsü, 70.5 metre uzunluğunda 1 orta 2 kenar ayak, 2 asansör ve 2 iniş merdiveninden oluşacak.

ŞERİT DARALTMASI YAPILACAK

Yaya üstgeçidinin orta ayak temelinin yapılabilmesi için, D-100 Karayolunun Göztepe Medical Park bölgesinde her iki yönde 1'er şerit, 2 Ağustos 2019 Cuma (Cumartesiye bağlayan gece) 24.00’ten 6 Ağustos 2019 Salı sabah 06.00’ya kadar kapatılarak, yol daraltması yapılacak.