Göztepe SGK “hala” inşaat

Kadıköy’ün en büyük hastanesi olan ve 2014 yılında yenilenme projesine başlanan Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş bitim tarihinin ardından geçen beş aya rağmen hala açılmadı

70’li yılların başında hizmete giren ve sadece Kadıköy’ün değil, Anadolu Yakası’nın sağlık merkezi olarak hizmet veren Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, çeyrek asırdan sonra en büyük değişimini yaşıyor. Vatandaşların “Göztepe SSK” olarak adlandırdığı köklü hastane, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında 2014 yılından beri yenileniyor. 417.059.125 TL yatırımın yapıldığı projenin iş bitim tarihi Ekim 2018’in üzerinden 5 ay geçmesine rağmen inşaat hala devam ediyor.

“İNŞAAT DURMA NOKTASINA GELDİ”

Üç blok halinde tasarlanan yeni binaların kaba inşaatı bitmiş gibi görünse de gerek çevre düzenlemesi gerek blokların yanında faaliyet gösterecek olan başka birimlerde inşaat çalışmaları hala devam ediyor. İnşaatın ne zaman biteceği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, güvenlik görevlileri şantiye alanına bakmanın ve fotoğraf çekmenin yasak olduğunu söyleyerek meraklı vatandaşları ve gazetecileri inşaatı gören bölgelerden uzak tutuyor.

Gazetemize konuşan ve ismini vermek istemeyen bir şantiye çalışanı, “Bir süre ödeme alınamadığı için inşaat durma noktasına geldi. Aylarca çalışma çok yavaş ilerledi. Geçen senenin sonlarında yerel seçimlerin öncesine yetiştirmek için tekrar hızlı bir çalışma başlasa da yetişmeyeceği anlaşıldı. Buranın 2020’den önce açılacağını sanmıyorum.” diye konuştu

“BÖLÜM BÖLÜM TAŞINACAK”

Genel hizmet alanlarında yatak kapasitesinin 900- 1200 arasında değişeceği belirtilen yeni hastane binalarında, hastaların daha konforlu ve iyi koşullarda sağlık hizmeti almaları amaçlanıyor. Yaklaşık 162 dönüm arazi üzerinde 235 bin metrekarede devam eden inşaat çalışmalarında, 200 yataklı yeni bir çocuk hastanesinin de olması planlar arasında. Projede tıbbi araştırmalara imkân tanıyacak bir araştırma merkezi de olacağı belirtilirken, sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması için hastanenin yeni binaya bölüm bölüm taşınacağı açıklandı.

“DEPREMDEN BAĞIMSIZ BİNA”

Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, proje kapsamında depreme karşı güvenli olarak tasarlanıyor. Olası bir depremin ardından kesintisiz servis verebilecek şekilde deprem sarsıntılarını önleyecek 505 adet sismik izolatör ile sismik yalıtımlı olarak yapılan hastane, “Depremden Bağımsız Bina” olarak adlandırılıyor. Afetlerde kesintisiz hizmet verecek hastane aynı zamanda Uluslararası Leed Gold sertifikasına aday olup yeşil bina konseptine uygun olarak tasarlandı.