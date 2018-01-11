Göztepe İstasyonu yerinde korunacak

Göztepe İstasyon binasının çatısına koruma kubbesi yerleştirildi. Tarihi binanın restore edilip teknik açıdan Marmaray projesine uygun hale getirilmesi amaçlanıyor

Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi’nin ulaşıma açılmasından sonra bir güzel haber de Göztepe İstasyonu için geldi. Uzun yıllardır yıkılacak mı, taşınacak mı tartışmalarının yapıldığı Göztepe İstasyonu’nun çatısına koruma kubbesi yerleştirdi. Bu şekilde yoğun kar ve yağmur yağışlarından sonra tarihi istasyonun çatısı korunmuş olacak.

YENİ İSTASYON YAPILACAK

Kadıköylülerin ve Göztepelilerin merak ettiği bir başka konu ise Göztepe İstasyonu’nun akıbetinin ne olacağı. Saha çalışanlarından edindiğimiz bilgiye göre, tarihi bina varlığını koruyacak ama istasyon olarak kullanılmayacak. Kadıköy istikametine doğru 300 metre ileride yeni bir istasyon binası inşa edilecek. Göztepe İstasyonu yerinde kalacak ve restore edilecek. Ancak istasyon eski tren hattına uygun olduğu için çeşitli mühendislik çalışmalarıyla yeni projeye uygun hale getirilecek. Bunun için yeni taşıyıcı duvarların yapılması planlanıyor.

“YIL SONUNDA HİZMET BAŞLAYACAK”

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan da TBMM’de bir açıklama yaparak Marmaray projesi ve Haydarpaşa Garı hakkında bilgi verdi. Son bir yıl içinde çalışmalara hız verildiğini söyleyen Arslan, “Ağustos ayı içerisinde altyapı inşaatını, eylül ayı içerisinde de inşallah sinyalizasyonunu bitireceğiz. Ondan sonra, kalan sürede de testleri yaparak bu yılsonu itibarıyla banliyö hatlarını Gebze’den Halkalı’ya Marmaray araçlarıyla kesintisiz yolcu taşınabilir hâle getireceğiz. Ayrıca, yüksek hızlı trenlerimiz de Ankara’dan kalkıp Haydarpaşa’ya kadar veya Halkalı’ya kadar gidebilecek hâle gelecek. İnşallah bu sene sonu itibarıyla bu hizmeti vermiş olacağız.” diye konuştu.