Göztepe İstasyon köprüsü trafiğe açıldı

Marmaray projesi kapsamında geçtiğimiz eylül ayında trafiğe kapatılan Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi Köprüsü trafiğe açıldı

Kadıköy’ün ulaşımı açısından önemli olan Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi geçtiğimiz eylül ayında Marmaray projesi nedeniyle yıkılmıştı. Proje nedeniyle diğer köprü ve geçişler de kapalı olduğu için bölgedeki trafik yoğunluğu artmıştı. Normal şartlarda 150 gün sürecek proje 3 ayda tamamlandı. Çalışmaların ilk yarısında yeniden yapılan köprü 1 şerit gidiş ve 1 şerit geliş şeklinde motorlu araç trafiğine açıldı. Çalışmaların tamamı 6 ay sonra tamamlanacak.

ESNAF MEMNUN

Kapanan yollardan olumsuz olarak etkilenen kesimlerin başında bölge esnafı geliyor. Göztepe’de börekçilik yapan Ziver Bekoğlu köprü kapandığından beri işlerinin yarı yarıya düştüğünü söylüyor. Bekoğlu, “Bu süreç bizi çok etkiledi fakat sabrettik. Köprünün yarısı trafiğe açıldı. Açılmasıyla birlikte biraz daha toparlanmaya başladık. Tümünün açılmasıyla yaşadığımız sıkıntıların hallolacağını düşünüyoruz” dedi.

Fırın esnafı olan Muammer Balcı ise bölge esnafının sadece köprü inşaatından değil Marmaray ve kentsel dönüşümden çok kötü şekilde etkilendiğini söylüyor. Balcı, “Kapatılan yollar sadece araç trafiğini değil yaya trafiğini de olumsuz yönde etkiliyor. Esnaf olarak zor durumdayız. Dileğimiz kentsel dönüşüm ve Marmaray projesinden kaynaklı inşaatların bir an önce bitmesi” diye konuştu.

Emlakçı Güngör Biriş de “Başlangıçta baya zarar verdi. Biz emlakçı olarak çok etkilenmedik fakat esnaf bu durumdan kötü etkilenmişti. Çünkü köprü yaya trafiğine de kapatılmıştı. Bu da müşteri sayısını düşürüyor. Köprü açıldıktan sonra esnafın yüzü gülmeye başladı” şeklinde konuştu.

Kuru temizleme dükkanı işleten Belgin Aydoğdu da bütün esnaf gibi inşaat çalışmalarından şikayetçi. Çalışmalardan önce çevre ilçelerden de müşterisi olduğunu söyleyen Aydoğdu köprü kapandıktan sonra sınırlı bir müşteri kitlesine hizmet vermek zorunda kalmış. Aydoğdu, “Hareketlenme başladı fakat tamamı bitmeden istediğimiz seviyeye gelmeyecek gibi görünüyor” dedi.