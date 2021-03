“Görevim Kadıköylünün hakkını korumak”

Kadıköy’ün gündemindeki grev, Fikirtepe, Haydarpaşa gibi konuları konuştuğumuz Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Ben Kadıköy'ün belediye başkanıyım, Kadıköylü'nün hakkını korumakla yükümlüyüm” dedi

“Fikirtepe’de ‘Madem yetkimiz yok karışmıyoruz demiyoruz’. Zaten onu dediğim anda komşularımın hakkını korumamış olurum”, “Söğütlüçeşme’ye viyadük yapılacak”, “3 yıl sonra Kadıköy'de yağmurdan kaynaklı su baskını olmayacak”, “Kadıköy’ün bütçesini gözeterek, belediye işçilerimize en yüksek zammı verdik, “İmzalanan TİS, kadın hakları açısından Türkiye’ye örnek”, “Söğütlüçeşme’deki belediye ana binamızı yıkıp, deprem toplanma ve yeşil alan yapıyoruz”…

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı anlatıyor;

∙ Geçen ay yaşanan grevle ilgili neler söyleyeceksiniz Kadıköy halkına?

Geçen Temmuz’da, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile belediye şirketine geçen taşeron işçilerin (2500 kişi) ilk özgür toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerine başladık. ‘Eskiden çöp toplanıyordu, grev olmuyordu’ gibi söylemler var. Eskiden belediye işçilerinin yüzde 90’ı taşeron şirketler üzerinden belediyeye istihdam sağlıyorlardı. Çıkarılan KHK ile belediyenin kurmuş olduğu ya da var olan şirketinin bünyesinde çalışmaya başladılar. Taşeronda sendika olmadığı için toplu sözleşme görüşmeleri de yapılmıyordu. Bu nedenle son 20-25 yıldır grev olmuyordu.

İşçiler ilk özgür toplu sözleşmelerini bu dönemde yaptıkları için, İş Kanunu ve Sendika Yasası’ndan gelen tüm haklarını kullanmak istediler ki bu işçinin en doğal hakkıdır.

∙ Süreç neden bu kadar uzadı? Zira DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası 1 No’lu Şube ile belediye arasındaki görüşmeler 7-8 ay sürdü….

Taşerondan kadroya geçen işçilerle ilk defa TİS yaptığımız için elimizde bir metin yoktu. İlk maddeden 82. son maddeye dek sıfırdan hazırlandı. Sendika ve yönetim her maddeyi tek tek görüştü, o nedenle süreç uzadı ve zor geçti. Sendika, temsil ettiği işçi kesiminin haklarını, biz de Kadıköy halkının bize emanet ettiği kaynakları doğru kullanmakla yükümlüyüz. Kişi olarak ben siyasi tercihimi emek-sermaye çelişkisinde her zaman emekten yana kullanan biri olduğumu defalarca açıkladım.

Αma anlaşma sağlanmadı ve 15 Şubat gecesi 00.00’da şube yönetimi grev kararı aldı, sabah da 06.00 gibi bunu ilan ettiler.

TİS’in Genel-İş Sendikası Genel Merkezi’yle imzalandığı, şube yönetiminin bilgisi olmadığı yönünde bir hava yaratıldı. Bu doğru değil. Genel merkez yöneticileri beni ziyaret edip, görüşmelerin nerede tıkandığını sordular. ‘Biz devreye girersek siz nereye kadar çıkabilirsiniz zam oranında?’ diye sordular. Biz de teklifimizi revize ederek söyledik. Bu arkadaşlar, bizim teklifimizi şubeye ilettiler ve şube yönetiminin bu teklifi kabul etmediğini ilettiler. Böylelikle grev başladı.

∙ CHP yönetimiyle görüştünüz mü?

Evet, CHP genel başkan yardımcılarıyla telefon trafiği oldu. Ne olup bittiğini öğrenmek için aradılar, bilgi verdim.

∙ Bu süreçte size gelen en büyük eleştiri ‘işçi ile Kadıköy halkını karşı karşıya getirmek’ oldu.

Biz o güne kadar hiçbir rakam açıklamamış, susmuştuk. Ama şunu gördük ki kamuoyunda bir bilgi kirliliği var. Biz taban ücretini 2600’den 3200’e çıkartıyoruz, üzerine oransal zam da yapıyoruz. En düşük maaş alan işçinin, ayın 15’inde bankaya gittiğinde alıp cebine koyacağı rakamı söyledik. Yeterli mi? Elbette değil ama belediye kaynakları içinde verebileceğimiz en yüksek zammı verdik. Elimizdeki bir bütçe var. Onu doğru kullanıp Kadıköy halkına doğru hizmet vermek zorundayız. Bizi bunu açıklamak zorunda bırakan şube yönetimi oldu. Bunu açıklamak zorunda kaldık. Bizim yaptığımız şey tamamen bilgilendirme idi, ne kimseyi kimseye şikayet ettik ne de bir karşıtlık yaratma amacı güttük.

∙ İnsanlar şaşırdı Kadıköy'de grev olmasına. Siz de şaşırdınız mı?

Kadıköy'de daha önce de grev oldu ama çöpte grev olmuyordu çünkü taşeron işçiler sendikalaşamıyordu. Şimdi grevin etkisi anlaşıldı.

Dediğim gibi siyasi çizgisini emekten yana koyan birisiyim. Grev, işçinin hak arama mücadelesinde kullanacağı en büyük silahtır. İşverenden kendi hakkını alabilmesi için grevi kullanır, bu kadar doğal ve olağan bir şey olamaz. Benim kimseye niye grev yaptılar diye sormak hakkım yok. Onlar benim çalışma arkadaşlarım. Greve çıktılar diye eleştirmem, eleştirmeyi bile düşünmem.

∙ Grev zamanında İBB çöpleri topladı. Grev kırıcılığı yaptı mı?

Hayır. Sadece yetkisini kullandı. Zaten önceden de ana arterlerdeki çöpleri toplamak İBB sorumluluğundaydı, biz yardım ediyorduk. Biz çekilince onlar ortada kaldı.

∙ CHP'li belediyelerde neden grev dalgası var sizce?

Çünkü işçi buralarda örgütlü, CHP'li belediye başkanları işçinin sendikalaşmasına müdahale etmiyor. Diğer belediyelerdeki-özellikle AKP'li belediyelerde- işçiler, işsiz kalacakları endişesiyle hak arama mücadelesi yapamıyor.

KADIN İŞÇİLER KAZANDI

İmzalanan TİS’in kadın hakları açısından Türkiye’ye örnek olduğunu söyleyen Başkan Odabaşı, şu bilgileri verdi:

⮚ Kadın işçilere yönelik cinsel taciz vakalarında, kadının adli makamlara başvurması kaydıyla, kadın işçinin beyanı esas olarak kabul edilecek. Kadının kendini rahat ifade edebilmesi ve yaşananları özgürce anlatabilmesi için 5 kişiden oluşan Disiplin Kurulu’nun en az 3 üyesi kadın olacak.

⮚ İşyerinde biri Toplumsal Eşitlik Biriminden olmak üzere 3 çalışan ve 2 sendikalı işçinin yer alığı 5 kişilik Mobbing Kurulu oluşturulacak. Kadın ve erkek işçi fark etmeksizin işçinin yaşadığı mobbingin değerlendirileceği kurulun üye sayısının yarısından fazlası erkek olamayacak.

⮚ Aile içi şiddete maruz kalan eş ve çocuğun tespit edilmesiyle, şiddet uygulayan işçinin ücret ve sosyal haklarının yüzde 50’si işçinin eşine ödenecek. Kadın çalışanların korunması ve barınması için işverence destek verilecek.

⮚ Kadın işçiler ayda bir gün regl izni kullanacak.

⮚ Zabıta, temizlik işçileri gibi standart kıyafetlerin kullanıldığı birimlerde kadınların bedenlerine uygun kıyafetler verilecek.

⮚ Sözleşmede 8+8 hafta olan doğum iznine eklenen 4 haftalık sendikal izin de 6’ya çıkarıldı.

⮚ Hamile işçiler doktor kontrollerine gittikleri günlerde ücretli izinli sayılacak.

⮚ Riskli gebelik ya da gebelik sırasında istirahat gibi tıbbi zorunluluklarda, SGK’nın ödeme yapmadığı ya da eksik yaptığı günlerin ücretleri belediye tarafından verilecek.

⮚ 5 gün olan babalık izni 15 gün olacak.

⮚ 0-6 yaş aralığında çocukları olan personel Mevhibe İnönü Çocuk Yuvasından ücretsiz yararlanacak. Kapasite nedeniyle şimdilik sadece kadın işçilerle sınırlı tutulan uygulama yeni binaya geçişle birlikte kadın, erkek bütün personel çocuklarını kapsayacak.

⮚ Kadıköy Belediyesi’nde birkaç yıldır pratikte uygulanan ancak henüz kayıt altına alınmayan emzirme odası ve 8 Mart izni uygulamaları da sözleşmeye eklendi. Böylece kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde izinli olacak.

FİKİRTEPE’DE BELEDİYENİN HAYALKIRIKLIĞI

“Fikirtepe mevzusu Kadıköy Belediyesi'nin ‘sıfır’ yetkili olduğu bir alan. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a da söyledim. Fikirtepeli komşularımın rahat ve huzurlu olabilmesi için sorumluluk almaya hazırız, gelin beraber bu işi çözelim dedim. İmar planında bize yer verin ki, kreş, park, sosyal donatı alanı vb yapalım dedik. Ama Kadıköy Belediyesi’ne orada yaşayan komşularımıza hizmet götürebilmemiz için hiçbir alan tahsis etmediler.

Madem yetkimiz yok karışmıyoruz demiyoruz, öyle bir şey diyemeyiz de. Zaten onu dediğim anda Fikirtepe bölgesindeki 5 mahallede yaşayanların hakkını korumamış olurum. Ben Kadıköy'ün belediye başkanıyım, Kadıköylünün hakkını korumakla yükümlüyüm. Benim hayalim, belediye başkanı adaylığımdan bu yana söylediğim gibi, Tek Kadıköy’, yani Kadıköy’ün her köşesine eşit hizmet götürmek, her Kadıköylünün bu ilçede yaşamaktan dolayı mutlu olmasını sağlamak. İlçemizin geleceğini tehlikeye sokacak her türlü davranışın karşısındayım."

SÖĞÜTLÜÇEŞME’YE VİYADÜK

✔ Biliyorsunuz Haydarpaşa’nın gar niteliğini kaldırmak için çalışmalar yapılıyordu. Biz elbette gar kalmasını istiyoruz. Söğütlüçeşme tren istasyonunun büyütülerek gar haline getirileceği, AVM yapılacağı projesi vardı. Biz buna karşı durduk. Bakanlık en son Söğütlüçeşme’nin gar yapılmayacağı, tren istasyonu olarak kalacağını, AVM de inşa edilmeyeceğini açıkladı. O açıklamadan anladığımız buraya bir viyadük yapılacak, altında da idari binalar ve ticari alan (kafe vb) olacak. Viyadük dışı da yeşil alan kalacak. O açıklamalardan aldığımızı izlenim bu.

✔ Öte yandan Söğütlüçeşme’de yer alan ana binamızı yıkıp yerine yeşil alan ve deprem toplanma alanı yapacağız. Çünkü Kadıköy'de en az deprem toplanma alanı olan bölge, Söğütlüçeşme, Hasanpaşa, Osmanağa, Rasimpaşa civarı. Kadıköy'de arsa üretmek zor. Şimdi biz alternatifleri değerlendiriyoruz. Birini kesinleştirdiğiniz anda taşınacağız.

KADIKÖY’ÜN ALTI KARMAKARIŞIK

“Kadıköy eski bir yerleşim yeri olduğu için üstü kadar altı da karmaşık. O kadar karmakarışık bir altyapı sistemi kurulmuş ki… Atıksu kanalları yaparken fiber optik internet hattı ya da doğalgaz hattıyla karşılaşabiliyoruz! Fiber optik, doğalgaz, elektrik, temiz su, kirli su… Farklı katmanlar sıkıştırılmış bir şekilde, aynı hatta duruyorlar… Mesela pis su atık kanalından elektrik kablosu geçmiş! Ya da doğalgaz hattı fiber optik ile yan yana! Kazmaya bir başlıyoruz, kepçe bir dokunuyor internet gidiyor! Kadıköy’de su baskını olan yerleri acil olarak çözdük, çözüyoruz… Bu Haziran'da, İSKİ üzerine düşenleri yapmak için devrede olacak. 3 yıl sonra Kadıköy'de yağmurdan kaynaklı su baskını (doğal afet haricinde) olmayacağının garantisini verebilirim.”

Pandemi nedeniyle yarım kalan ‘Konuşan Kadıköy’ toplantılarının mart sonu-nisan başı gibi tekrar başlayacağını açıklayan Başkan Odabaşı, “Kadıköylüyü özledik… Sorunları ve çözüm önerilerini konuşup, ilçemizin geleceğini beraber kuracağız” dedi.