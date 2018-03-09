Gökdelen Davası Yargıtay’da

Göztepe’de Meteoroloji arsası olarak bilinen araziye 4 gökdelen yapan Taşyapı’nın Kadıköy Belediyesi’ne “kendisini zarara uğrattığı” gerekçesiyle açtığı tazminat davası 13 Mart’ta Yargıtay 4.Hukuk Dairesi’nde görülecek

Göztepe’de Meteoroloji arsası olarak bilinen 44 bin 783 metrekarelik alana 45 katlı 4 gökdelen yapan Taşyapı’nın Kadıköy Belediyesi’ne “inşaatı hukuka aykırı ve keyfi eylemlerle durdurarak” kendisini zarara uğrattığı gerekçesiyle açtığı tazminat davası devam ediyor. İstanbul Anadolu 6.Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada tartışmalı bilirkişi raporu ile Kadıköy Belediyesi’nin 101.859.043,16 TL maddi tazminat ödemesine karar verilmişti. Kadıköy Belediyesi karara itiraz etmişti.

Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Onur Temurlenk Meteoroloji arazileri üzerine inşa edilen gökdelenlerle ilgili süren dava hakkında bilgi verdi. Temurlenk dava süreci hakkında şunları söyledi:

“Mahkeme, belediyemizi 101 milyon 859 bin 43 TL tazminata mahkûm etmişti. İtirazımız üzerine istinaf mahkemesi 44 milyon 159 bin 487 liraya indi. Yargıtay Asli Hukuk Dairesi 13 Mart tarihi itibariyle tazminat davasının duruşma tarihini belirledi. Duruşmada da hem bu alınan kararları hem de yapılan bilirkişi tespit raporlarını mahkemeye tekrar sunacağız. Çok ilginçtir ki ilgili iskâna ilişkin süreçler idare mahkemesinde görülürken tazminata ilişkin süreçler Asli Hukuk Mahkemesi’nde görülüyor. Yani bu firma ile dava süreci içerisinde hukukun bugüne kadar görmediği özellikli, ayrıcalıklı, imtiyazlı kararları tesis ediliyor. Bu kapsamda sayın başkanımız da biz de hukuk birimimiz de bütün itirazlarımızı süresi içinde yaptık. Şimdi 13 Mart’ı bekliyoruz. “

İCRA DEVAM EDİYOR

Kadıköy Belediyesi’nin 2007-2010 yılları arasında inşaat faaliyetini yavaşlattığı gerekçesiyle tazminat davası açan Taşyapı mahkeme kararının açıklanmasının ardından 24. İcra Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak Kadıköy Belediyesi’nin taşınmazları ve banka hesaplarına el konulmasını istemişti. İcra işlemi başlatılan taşınmazlar arasında camiler, parklar ve muhtarlık binaları vardı. Taşyapı’nın haczedilmesini istediği yerler arasında Fikirtepe Cami, Fikirtepe Yeni Cami bulunuyor. Firmanın icra işlemi yapılmasını istediği 25 taşınmaz arasında Ali İsmail Korkmaz Parkı, Moda Parkı, Koşuyolu Parkı, Halis Kurtça Kültür Merkezi, Caferağa Spor Salonu, Kalamış Gençlik Merkezi, Suadiye Muhtarlığı, Rasimpaşa Muhtarlığı da bulunuyordu. Firmanın taşınmazlara yönelik koydurduğu hacizler sürüyor.