Haftalık Bağımsız Gazete 19 Ocak 2022
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Gezici Aşevi ekonomik sıkıntılar sebebiyle devreye sokuldu

Kadıköy Belediyesi’nin, olası afetlerde yeme içme ihtiyacını karşılamak için hazırda beklettiği Gezici Aşevi’ni, yaşanan ekonomik sıkıntı nedeniyle hizmete soktu

Gezici Aşevi ekonomik sıkıntılar sebebiyle devreye sokuldu
Simge Kansu

Kadıköy Belediyesi Gezici Aşevi, yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle hizmet vermeye başladı. Gezici Aşevi’nde pişirilen çorba, vatandaşlara sunuluyor.

Rıhtım Caddesi’nde konumlanan Gezici Aşevi’nin mutfağında pişirilen çorba, orada gelenlere verildiği gibi, Marmara Üniversitesi Göztepe kampüsü başta olmak üzere çeşitli yerlerde bekletilen mobil araçlara gönderilerek Kadıköylülere dağıtılıyor.

 “EKONOMİK KRİZİN YARATMIŞ OLDUĞU AFET

Konuya ilişkin açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Şu an belki deprem gibi somut bir afet sonrası durumu yaşamıyoruz ama ekonomik krizin yaratmış olduğu bir afet durumunun içerisindeyiz” dedi.

“KULLANIMA SOKMAK DURUMUNDA KALDIK”

Odabaşı, Gezici Aşevi’ni neden hizmete soktuklarını şu sözlerle anlattı: “Gezici Aşevimizi planlarken asıl amacımız, olası bir İstanbul depremi sonrasında Kadıköylü komşularımızın yemek ihtiyaçlarını gidermekti. Tamamen afet sonrası için planladığımız, tek seferde 3 bin kişilik sıcak yemek yapma kapasitesine sahip aşevimizi mevcut ekonomik sıkıntılar sebebiyle kullanıma sokmak durumunda kaldık. Şu an belki deprem gibi somut bir afet sonrası durumu yaşamıyoruz ama ekonomik krizin yaratmış olduğu bir afet durumunun içerisindeyiz. Gördük ki toplumumuzda günden güne derinleşen bir yoksulluk hâkim. Bu durum bizi Gezici Aşevi’ni kullanma mecburiyetine getirdi. Rıhtım bölgesi ve Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü başta olmak üzere Kadıköy’ün birçok noktalarında sabahları sıcak çorba dağıtımı yapıyoruz ve başta üniversite öğrencileri olmak üzere tüm vatandaşlarımızdan çok güzel geri dönüşler alıyoruz.”

Gezici Aşevi, bir adet TIR’ın özel olarak dizayn edilmesi ile oluşturuldu ve 2021 yılının ekim ayında hizmete hazır hale getirildi. 3 bin kişilik sıcak yemek yapma kapasitesine sahip 13 metre uzunluğundaki araçta 5 adet yemek pişirme kazanı, 2 adet soğuk hava deposu, fırın, yemek dağıtma tezgahı ve mutfak el aletleri bulunuyor.

Etiketler; #RıhtımCaddesi #marmaraüniversitesi #şerdildaraodabaşı #ekonomiksıkıntı #ekonomi #tır #GeziciAşevi #afet #kadıköybelediyesi #kadikoy
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