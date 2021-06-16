Gençler, Kadıköy’ün sessizleştirilmiş tarihini anlatıyor

İstanbul’daki mekanların tarihinin izini süren Karakutu Derneği, hafıza yürüyüşlerine Kadıköy’ü de dahil ediyor. 26 Haziran’da gençler Kadıköy rotasını keşfe çıkacak

Karakutu Derneği, hafıza yürüyüşleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Cağaloğlu ve Sultanahmet’te birçok hafıza yürüyüşü gerçekleştiren Karakutu Derneği bu sefer yönünü Kadıköy’e çeviriyor. 26 Haziran’da 18- 30 yaş arasındaki gençlerle yüz yüze gerçekleştirilecek olan Kadıköy hafıza yürüyüşüne katılım için son başvuru tarihi 21 Haziran.

Karakutu Derneği’nden Hazal Özkalkan, daha öncesinde Kadıköy’de bir hafıza yürüyüşü yapmayı çok istediklerini ve “Kadıköy’de ne zaman hafıza yürüyüşü yapacaksınız” sorularıyla da karşılaştıklarını söylüyor. Daha önce Yeldeğirmeni’nde bir hafıza yürüyüşü gerçekleştirdiklerini söyleyen Özkalkan “Yönetim kurulu üyelerimizden biri olan Umut Azak, Okan Üniversitesi’nde ders veriyor. Onun verdiği azınlık hakları dersinde biz hafıza yürüyüşünü bir metod olarak kullanmıştık. O dersi alan öğrenciler de ders kapsamında Yeldeğirmeni’nde bir hafıza yürüyüşü rotası oluşturmuş ve Yeldeğirmeni’ndeki bazı mekanların hikayesini çalışmışlardı. Bu kapsamda Yeldeğirmeni rotasında bir iki kez hafıza yürüyüşü gerçekleştirdik. Fakat sadece Yeldeğirmeni ile kalmak istemiyorduk, Kadıköy’de de olsun istiyorduk. Hedefimiz kapsamında 2020 yılında yaptığımız başlangıç eğitiminde, yeni çalışılacak alanların rotasını Kadıköy olarak belirledik. Yeni gelen anlatıcı grubumuz, gönüllülerimiz Kadıköy ve Yeldeğirmeni bölgesinde seçtikleri mekanları çalışmaya başladılar. Sonunda da Kadıköy’de bir hafıza yürüyüşü çıkmış oldu” diyor.

KADIKÖY’ÜN HAFIZASINI DİRİ TUTMAK

Kadıköy’ün geçmişten bugüne oldukça dinamik ve önemli bölgelerden biri olduğunu söyleyen Özkalkan, Kadıköy’ün önemini şöyle anlatıyor: “Hem geçmişteki hem de günümüzdeki kültür-sanat faaliyetlerinin burada yoğunlaşmasından ve bölgenin tarihi, kültürel dokusundan dolayı önemli bir yer. Günümüzde de özellikle gençler arasında oldukça popüler bir bölge. Beyoğlu’nun dönüşümü ile birlikte eğlenmek, sosyalleşmek için Taksim’den uzaklaşan gençlerin çokça rağbet ettiği bir yer Kadıköy. Tabii ki bu rağbet dolayısıyla sürekli değişen, dinamik bir yeri de var Kadıköy’ün. Bütün bu değişim, dönüşüm ve dinamizm içerisinde Kadıköy’ün hafızasını diri tutmak adına Kadıköy’de bir hafıza yürüyüşü yapmak önemli. Bugün sosyalleşmek için gidip oturduğumuz bir kafede geçmişte ne olmuş, o sokak nasıl bir yermiş, her gün önünden geçtiğimiz ya da bugün çoğu insanın yaşadığı Yeldeğirmeni geçmişte nasıl bir yermiş gibi sorular; bölgenin hafızasını diri tutacak şekilde, orada bir hikaye anlatmak bizce önemliydi.”

Özkalkan, hafıza yürüyüşlerinin temel amacının gençlerin geçmişte yaşanan tarihsel adaletsizlikleri fark etmelerini sağlamak olduğunu söylüyor. İnteraktif bir yöntem olarak hafıza yürüyüşlerini gerçekleştirdiklerini söyleyen Özkalkan, bu yürüyüşlerde hem anlatıcı hem de katılımcı olarak gençlerin özne konumunda bulunduğunu aktarıyor.

GENÇLER İÇİN KAMUSAL ALAN

Özkalkan'a göre, hafıza yürüyüşleri, insan hakkı ihlallerine giden yolun gençler arasında konuşulması, gençlerin fikirlerini söyleyebilmesi ve resmi tarihin sorgulanabilmesi için önemli. Özkalkan “Türkiye’de geçmişte yaşanmış insan hakları ihlalleri bir daha yaşanmasın diye, insan hakları ihlallerine yol açan sürecin neden yaşandığına dair temel meselelerin gençler arasında konuşulması gerekiyor. Çünkü geleceği inşa eden kuşak aslında gençler. Onlar bu konuda konuşmalı, çözüm yöntemleri hakkında tartışmalı ki, bu diyalogsuzluk durumunu geleceğe taşımayalım.” Özkalkan, bulunduğumuz coğrafyada gençlerin kendi kimlikleri, benlikleri ve fikirleri ile var olabilecekleri alanların kısıtlı olduğunu söylüyor. Hafıza yürüyüşlerinin bu alanı açabileceğini söyleyen Özkalkan, “Onlar ne kadar hafıza yürüyüşüne katılıp, burada başka gençlerle temas edip burada dinledikleri hikayeler konusundaki fikirlerini beyan ederlerse o kadar konuşabilecekleri bir kamusal alan yaratılmış oluyor” diye ifade ediyor.

Hafıza yürüyüşüne katılmak için Karakutu’nun Instagram hesabında bulunan başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Instagram: @karakutuorgtr