Genç martılar yuvasız “KAL”masın!

MEB’in hazırladığı teknik rapor neticesinde yenileneceği için önümüzdeki dönem öğrenci kabul etmeyeceği duyurulan Kadıköy Anadolu Lisesi yatılı pansiyonunun yerine geçici pansiyon yapılması için mezun dernekleri bağış kampanyası başlattı

Geçtiğimiz Haziran ayının sonunda Kadıköy Anadolu Lisesi resmi web sitesinde yayımlanan bir açıklamayla “yeni öğretim döneminde yatılı öğrenci kabul edilmeyeceği, pansiyonun hizmet vermeyeceği ve parasız yatılı öğrencilerin çevredeki diğer resmi okul pansiyonlarına yerleştireceği” belirtilmişti. Bu karara öğrenciler, veliler ve mezun dernekleri büyük tepki göstermişti. Daha sonra yine aynı web sitesinden yapılan açıklamada pansiyon binasının, deprem riski, fiziki yetersizlikler, altyapı eksikleri gibi nedenlerle hazırlanan teknik rapor ve MEB kararı ile yenileneceği, “yeniden ve aynı yerde” tekrar yapılacağı fakat inşaatın bir buçuk yıl süreceği öngörüldüğünden “bir yıllığına” öğrenci kabul edilemeyeceği belirtilmişti. Bunun üzerine Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği (KALİD) ve Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı (KALEV) yenilenme sürecinde yatılı öğrencilerin gruplar halinde muhtelif diğer okulların pansiyonlarına dağıtılmalarının başta güvenlik olmak üzere bir takım kaygılar oluşturduğunu söyleyerek harekete geçti.

KALİD ve KALEV, internet sitelerinden yaptıkları açıklamada, pansiyon binası yenilenene kadar, yeni kazanacak ve mevcut öğrencilerin okulun içerisinde barınacakları modern prefabrik yapıların (yatakhane, yemekhane, etüt alanları ve diğer ortak sosyal alanlar) geçici olarak yapılması ve eğitim dönemine yetiştirilebilmesi için MEB’den izin alındığını ve bağış kampanyası başlatıldığını duyurdu. Açıklamada Kadıköy Belediyesi’nin de bu süreçte sorumluluk üstlenerek çalışmalara destek olacağı belirtildi.

600 BİNİ TOPLANDI

KALİD ve KALEV’in yaptığı açıklamada, proje maliyetinin tüm detaylar dâhil olmak üzere 2 milyon TL olarak öngörüldüğü, yatılı ve gündüzlü öğrencilerin velilerinden oluşan 250 kişilik bir grubun bağışıyla kısa zamanda 600 bin TL bağış miktarına ulaşmış durumda olduğunu belirtti.

SİZ DE DESTEK OLUN

Açıklamada şu ifadelerle herkese bağış için çağrı yapıldı: “Biz mezunlar da yatılı genç martılara sahip çıkıyor ve onları yuvalarından ayırmamak için KALİD ve KALEV olarak bir bağış kampanyası başlatıyoruz. Genç martılarımızın pansiyon yapım sürecinde yuvalarında kalmaları için onlara kanat geriyoruz! Şimdi yatılı kardeşlerimizin yanında olma zamanı… Kardeşlerimiz desteğimizi bekliyor!”

Bağış kampanyasıyla ilgili ayrıntılı bilgiye www.kalid.org adresinden ulaşabilirsiniz.