Genç gazeteciler endişeli

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle sözü genç gazetecilere verdik. Mesleğin zor boyutlarını değerlendiren gençler görüşlerini Gazete Kadıköy ile paylaştı

Demokrasinin temel yapı taşlarından olan basın, düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı. Kurumlarla vatandaş arasında bilgi akışı sağlayarak, demokrasinin korunmasında aktif bir rol oynayan gazetecilik, günümüzde sansür, kapatılma, işsizlik gibi sorunlarla karşı karşıya kalmasına rağmen görevini yerine getirmeye devam ediyor. Türk basın tarihine “Dokuz Patron Olayı” olarak geçen ve gazetecilerin haklarının ilk defa yasal güvence altına alındığı 10 Ocak, 1961’den beri Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanıyor. Gazete Kadıköy olarak gazetecilik bölümünde okuyan genç iletişimcilerin peşine düştük. Çalışan Gazeteciler Günü’ne özel mesajlarını ileten genç gazeteciler mesleğin geleceğini değerlendirerek görüşlerini aktardı. İş imkanlarının az olmasından ve bilgi özgürlüğünün giderek kısıtlanmasından yakınan genç gazetecilerin ortak problemi gelecek kaygısı…

“YETERLİ DEĞER VERİLMİYOR”

Melike Nurcan Salman: İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü 2. Sınıf öğrencisiyim. Bu bölümü tercih etmemin temel amacı gazetecilik mesleğine duymuş olduğum ilgi. Bence hayatın gerçek yüzünü görmek isteyenlerin ve gördüklerini paylaşmak isteyenlerin kesinlikle tercih edebileceği bir bölüm. Gazetecilik ekonomik koşullardan çok çabuk etkilenen bir sektör. Ülke ekonomisinin gelişmesi ile sıkı bir bağı var. Gazete ve gazetecilere verilen değerin yeterli olmadığını düşünüyorum. Umarım bu durum ileriki zamanlarda değişir ve biz de bu mesleğin ne kadar önemli olduğunu gelecek nesillere aktarabiliriz.

“İŞSİZ KALMA ENDİŞESİ BUNALIM NEDENİ”

Seyfettin Akarca: Elâzığ Fırat Üniversitesi 3. Sınıf öğrencisi olarak belirtmeliyim ki gazetecilik toplumun kanayan yaralarına merhem olan bir meslek.. Yerel ve ulusal basının içinde bulunduğu ekonomik zorluklar sadece sadece deneyimli gazetecileri değil okulu bitirmemiş, tecrübesiz, kendisine çıkar yol arayan, gelişime açık biz gazeteci adaylarını da etkiliyor. Gönüllü olarak sektörde hizmet veren birçok genç arkadaşım ekonomik zorluklar nedeniyle farklı meslek gruplarına yönelmek zorunda kaldı. Belli bir kısmı da işsiz kalma korkusuyla bunalıma girmiş durumda. Ülke ekonomisinin durumu ortada ve ülkemizde gazeteci adayı olmak çok zor. Genç gazetecilerin desteklenerek gelişmelerine katkı sağlamak öncelik olmalı. Tüm meslektaşlarımın çalışan gazeteciler gününü kutlarım.

“MESLEĞİ YAPMAKTA TEREDDÜDÜM VAR”

Asmin Ayçe İdil Kaya: İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisi olarak söylemeliyim ki gazetecilik bölümünü çevremde olanlara karşı bir fikrim olduğunu düşündüğüm ve bir şekilde ifade ihtiyacı duyduğum için seçtim. Yaklaşık 6 yıldır bu bölümü okuyorum, okulum çeşitli sebeplerden dolayı uzadı ama gazetecilik okuyor olmak, akademik hayatın yanı sıra benim için çok öğretici oldu. Kendimi, kim olduğumu bulduğum üniversite sürecinde, dünyaya ne kadar çok yönden bakabileceğimi öğrendim. İleride gazetecilik yapmak istiyorum ama tabi ki de politik olarak, mesleki olarak tereddütlerim var. Her ne kadar kendimi tam bir noktada göremesem de eğer gazetecilikle ilgili bir idealim olduğunu söylemem gerekirse, belki objektiflik diyebilirim.

“GEÇİM SIKINTISI KAYGILANDIRIYOR”

Arda Ormancı: İstanbul Üniversitesi Gazetecilik 3.sınıf öğrencisi olarak söylemeliyim ki küçüklüğümden beri gazeteci olmak benim için bir idealdi ve bu idealimi gerçekleştirmek amacıyla şu an emin adımlarla ilerlemekteyim. Bu kutsal mesleği tanımlarken bir meslek büyüğümden alıntı yapmayı çok seviyorum; Gazeteciler, kılıcı kalem olan şövalyelerdir. Bunun yanı sıra gazetecilik hiçbir zaman tarafsız olma mesleği değildir, halktan taraf olma mesleğidir; bunu da belirtmek isterim. Maalesef biz taze gazetecilere yeterli şans verilmediğini, şans bulabilen ender arkadaşlarımızın da geçim konusundaki ciddi şikayetleri hepimizi oldukça kaygılandıran gerçekler. Staj yapmaya çalıştığında ise ya fakültesi tarafından ya da kurumlar tarafından önü kesilmekte, engellenmekte. Son olarak öncelikle meslekte aktif olarak çalışan tüm meslek büyüklerimin ve arkadaşlarımın sonra da benim gibi genç, idealist; kalemli şövalye adaylarının 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.