Geciken doğal gaz faturalarına 10 taksit!

İGDAŞ, fatura borçlarını ödeme güçlüğü çeken aboneleri için yeni bir kampanya başlattı. Gecikmiş fatura borçları 10 taksitte ödenebilecek

İGDAŞ, pandemi sürecinde, ödeme güçlüğü çeken abonelerini rahatlatacak bir kampanyayı hayata geçirdi. İGDAŞ aboneleri, gecikmiş fatura borçlarını, 10 aylık taksitle ödeme imkânına kavuşuyor. Bu kampanya, zorlu pandemi koşullarından olumsuz etkilenen İstanbullulara nefes aldıracak.

Kampanyadan, son ödeme tarihi 25 Aralık 2020 ve öncesine ait, daha önce yapılandırma konusu olmamış, en az iki gecikmiş faturaya sahip abonelerle; son ödeme tarihi, 1 Kasım 2020 öncesi olan ve bir adet ödenmemiş faturası bulunan tüm aboneler yararlanabilecek.

Kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen aboneler, anapara ve kampanyaya giriş tarihlerine kadarki gecikme bedellerini, herhangi bir vade farkı, ilave ücret ya da komisyon olmadan, anlaşmalı bankaların kredi kartı ile 10 taksitte ödeyebilecek.

Nakit olarak ödemek isteyenlere ise kampanyaya giriş tarihine kadarki gecikme bedelini peşinatla birlikte ödemek kaydıyla, borçlarını 4 taksit halinde ve vade farkı olmaksızın ödeme imkânı sunuluyor.