Gaziler Günü Kadıköy’de kutlandı

Kadıköy Kaymakamlığı “19 Eylül Gaziler Günü” dolayısıyla, gaziler onuruna anma programı düzenledi

Kadıköy Kaymakamlığı 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Kadıköy’de anma programı düzenledi. Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan’ın davetiyle düzenlenen anma etkinliğinde gazi ve gazi yakınları onuruna bir de kahvaltı verildi. Anma etkinliğinde konuşan Kaymakam Mustafa Özarslan, istiklal ve istikbalimiz için gazilik rütbesine eren tüm kahraman gazilerimizin Gaziler Günü’nü kutlarken, onları en kalbi şükran ve minnet duygularımla anıyorum. Aramızda İstiklal mücadelesinin gazileri aramızda yok ama onları burada anıyoruz. Kore ve Kıbrıs gazileri aramızda. Onların ellerinden öpüyoruz. Allah onlara uzun ömürler versin.” dedi.

Anma etkinliği Kadıköy Rıhtım Atatürk Anıtı’nda düzenlenen resmi törenle devam etti. Anma törenine Kaymakam Dr. Mustafa Özarslan, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Onur Temurlenk, İkmal Maliye ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Mehmet Salih Akay, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Işık, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Aydoğan Ahıakın,MHP Kadıköy İlçe Başkanı Zeki Çeliker ile kamu kurum müdürleri, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları katıldı.

Kadıköy Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Kadıköy Belediyesi’nin selamlama ve çelenk sunumunun ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Resmi tören Bahariye Ortaokulu öğrencilerinin okudu şiirlerle sona erdi.