Gazhane açılıyor

Türkiye’nin en önemli endüstriyel kültür miraslarından biri olan Kadıköy’deki tarihi Hasanpaşa Gazhanesi, 9 Temmuz Cuma günü açılıyor. İBB’nin restore ettiği yapı, ‘iklim müzesi’ oluyor.

Yaklaşık 22 yıldır, onlarca kez sayfalarımıza taşıdığımız Tarihi Hasanpaşa Gazhanesi açılış için gün sayıyor. Mart 2014’ten beri devam eden restorasyon çalışmaları nihayete erdi ve gazhane, ‘İklim Müzesi’ olarak 9 Temmuz Cuma günü açılacak. Gazhane’nin enerji müzesi olacağı açıklanmıştı daha önce. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yönetim değişince konsept değişti ve iklim müzesi kararı alındı.

KALICI İKİ SERGİ

Bu kapsamda, 32 bin metrekarelik iki yapıda iklim krizi temalı kalıcı sergiler olacak. Onun haricinde de dönemsel etkinlikler yapılacak, çeşitli sergiler açılacak. Alandaki atölye binası, restoran, kafe, tiyatro, kütüphane gibi diğer yapılar da ana tema olan iklim müzesi konseptine göre şekillendirildi.

28 YILDIR ATIL İDİ

Tescillenmiş bir endüstri mirası olan Hasanpaşa Gazhanesi, Anadolu yakasının en eski sanayi tesislerinden biri. Geçmişte İstanbul’un yakıt ihtiyacının karşılandığı üç önemli tesisten biri olan ve Osmanlı endüstriyel mirasının örneklerinden olan yapı, 1892’de hizmete girmişti.1945’te İETT’ye bağlandı. Talep azalması nedeniyle 1993’te faaliyetine son verildi. O tarihten bugüne, İstanbul’da türünün son örneği olarak kaderine terk edildi. Gazometreleri sökülüp satıldı, çöplük oldu. Farklı dönemlerde hurda, kömür deposu, otobüs garajı, İETT bürosu olarak kullanıldı. Daha sonra SİT alanı ilan edildi. ‘Kültür merkezi’ olacağı pek çok kez ifade edilmiş, ama her seferinde yine çürümeye bırakılmıştı. Gazhane Çevre Gönüllüleri de konunun takipçisi oldu. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti projeleri kapsamında kültür merkezi yapılacaktı. Ama olmadı. Restorasyona, kapatıldıktan 24 yıl sonra başlanabildi. 1-2 yıl içinde biteceği açıklanmıştı ama uzadıkça uzadı. İBB’de yönetimin değişmesiyle hızlanan restorasyon çalışmaları sonunda bitti ve 9 Temmuz Cuma günü açılışı yapılacak.









