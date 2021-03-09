Gazetecilere aşı isteği

TGC, muhabirlerin aşılanması talebinde bulundu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya kalabalıklarda zor koşullarda haber için koşturan, muhabir, foto muhabiri ve kameramanların Covid 19'a karşı aşılanmalarını talep eden bir yazı gönderdi.

TGC’nin ülke çapında 3 bin 786 üyeye sahip kamu yararına görev yapan bir kuruluş olduğunu anımsatan Olcayto, “Bugüne dek aşı konusunda meslektaşlarımız için meslek örgütü olarak sizlerden herhangi bir talepte bulunmadık. Çünkü başkan olarak ben ve yönetim kurulu üyelerimiz pandeminin ızdırabını yaşayan ülkemizde gazeteciye imtiyaz istemeyi son derece yanlış buluyoruz.” ifadelerini kullandı.

(Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, risk grubunda bulunan basın mensuplarına, Türkiye'den gönderilen Sinovac aşısının ilk dozu Şubat’ta yapıldı.)

SAHADAKİ GAZETECİLERE AŞI

“Ancak İstanbul’da yaygın basında ve çeşitli kentlerdeki yerel basından sahada görev yapan muhabirler, foto muhabirleri ve kameramanlar her an muhataplarıyla yüz yüze bulunmak durumunda kalıyorlar. Hastanelerde, yoğun bakımlarda hastalar ve sağlık personeliyle röportaj yapıyorlar. Olayları izlerken çoğunlukla kalabalıklar arasına girerek haber yapmak, fotoğraf çekmek, görüntü almak amacıyla çok yoğun bir mesai içinde oluyorlar.” diyen Olcayto, şu talepte bulundu: “Bu meslektaşlarımızı Covid-19’dan korumanın bizim olduğu kadar, sizlerin de görevi olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle öğretmenler örneğinde olduğu gibi yalnızca sahada çalışan meslektaşlarımızın aşılanmasını istiyoruz. Sayın Bakan, umuyorum ki durumu incelediğinizde bize hak vereceksiniz.”