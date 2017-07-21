Gazetecilerden 24 Temmuz’a çağrı

Cumhuriyet Gazetesi’ne yapılan operasyonla yaklaşık 9 aydır tutuklu bulunan 12 gazetecinin yargılandığı davanın ilk duruşması 24 Temmuz’da Çağlayan Adliyesinde…

Yaklaşık 9 aydır cezaevinde tutulan Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticileriyle çizer ve muhabirlerinin yargılandığı davanın duruşması 24 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Adalet Yürüyüşü’ne de katılan gazeteciler, Cumhuriyet Gazetesinin yayın politikasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 12 gazetecinin serbest bırakılmasını istiyor. 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamenin ilk duruşmaları 24-25-26-27 Temmuz tarihlerinde Çağlayan Adliyesi’nde görülecek.

HABERLER “SUÇ” OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Cumhuriyet Gazetesi imtiyaz sahibi ve yazarı Orhan Erinç, İcra Kurulu Başkanı avukat Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, eski genel yayın yönetmeni Can Dündar, Yayın Danışmanı, yazar Kadri Gürsel, Kitap Eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay, yazarı Aydın Engin, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri yazarlar Hikmet Çetinkaya, Hakan Kara, çizer Musa Kart, avukatlar Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör, okur temsilcisi, yazar Güray Öz, matbaa sorumlusu Önder Çelik ile Muhabir Ahmet Şık, Mali İşler Müdürü Bülent Yener, Muhasebe Müdürü Günseli Özaltay hakkında tutuklamaların gerçekleşmesinden 156 gün sonra iddianame hazırlamıştı.

Soruşturmayı başlatan FETÖ davası sanığı Murat İnam’ın imzasının yer almadığı iddianameyi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Ekinci ve Cumhuriyet Savcısı Yasemin Baba imzalamıştı. Gazetecilik faaliyetlerinin suç olarak yer aldığı iddianamenin neredeyse tamamını haber ve Twitter paylaşımları oluşturmuştu. Savcılık, yazar ve yöneticilerin, “Silahlı terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” suçlarından cezalandırılmalarını talep etmişti.

YÜKSEK CEZALAR İSTENİYOR

İddianamede, Can Dündar, Mehmet Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Aydın Engin, Bülent Yener ve Günseli Özaltay’ın, “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme” suçundan ayrı ayrı 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Akın Atalay, Mehmet Orhan Erinç ve Önder Çelik’in “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme” ve “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” suçlarından ayrı ayrı 11.5 yıldan 43 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Bülent Utku, Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Hikmet Aslan Çetinkaya’nın da “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme” ve “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” suçlarından ayrı ayrı 9.5 yıldan 29 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor. Ahmet Şık’ın ise “PKK ve DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etmek” suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

SOSYAL MEDYA KAMPANYASI

“Dışarıdaki Gazeteciler”, tutuklu arkadaşları için Adalet Yürüyüşü gibi çeşitli yerlerde eylem ve etkinliklerle sesini duyurmanın yanı sıra sosyal medya kampanyaları da yürütüyor. 24 Temmuz’daki duruşma için 17 Temmuz’dan itibaren hazırlanan caps’ler çeşitli platformlarda paylaşılarak duruşmaya çağrı yapılıyor.