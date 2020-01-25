GAZETECİ UĞUR MUMCU ÖLÜMÜNÜN 27. YILINDA ANILDI

Gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 27'nci yılında Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği “Gazeteci Uğur Mumcu ve Tüm Demokrasi Şehitlerini Anma Gecesi” programıyla anıldı. Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü, Uğur Mumcu’nun yaklaşık 30 yıl önce kaleme aldığı ancak halen güncelliğini koruyan yazılarını seslendirdi

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Gazeteci Uğur Mumcu ve Tüm Demokrasi Şehitlerini Anma” programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, gazeteci Barış Doster’in Uğur Mumcu’yu anlattığı gecede, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da bir konuşma yaptı. Odabaşı “Uğur Mumcu ideolojik netliğiyle derleyip, biriktirdiklerini halkıyla paylaşan, laik, demokratik, Atatürkçü Türkiye’yi hayatı pahasına savunan cesur bir gazetecidir. Merttir, yiğittir. Yılmaz bir Atatürkçü, coşkulu bir devrimcidir. Mumcu’nun hedef olmasının tek nedeni de bütün bu saydığım özellikleri ve halkıyla paylaştıklarıdır. Yani Uğur Mumcu sadece bir gazeteci olduğu için değil,12 Eylül faşizmini ve sonrasında güçlenen irticai yapıları teşhir ettiği ve bütün bunları belgeleyip paylaştığı için hedef alındı. Bütün bu plan çerçevesinde asıl hedefin, bağımsız, laik, demokrat, Atatürkçü Türkiye olduğunu ve bugün de aynı saldırılarla karşı karşıya olduğumuzu hatırlatmak isterim” diye konuştu.

“KALPAKSIZ KUVAYİ MİLLİYECİ”

Gazeteci Uğur Mumcu ve demokrasi şehitlerine atfedilen gecede konuşan Alev Coşkun, “Muammer Aksoy, Bedrettin Cömert, Cavit Orhan Tütengil, Bahriye Üçok, Çetin Emeç, Abdi İpekçi, Turan Dursun, Ahmet Taner Kışlalı, Onat Kutlar, Necip Hablemitoğlu, Hrant Dink. Hepsi faili meçhul cinayetlere kurban gittiler. Hepsini bu gece saygıyla anıyorum. Katledilenlerin temel niteliklerine baktığınız zaman Atatürkçü, Atatürkçü Düşünce Derneği(ADD) üyesi, Cumhuriyet felsefesine inanmış insanlar olduklarını görürsünüz” dedi. Uğur Mumcu’ya en çok yakışan sıfatın ‘Kalpaksız Kuvayi Milliyeci’ olduğunu söyleyen Coşkun, “Sevgili Uğur, sen ‘kalpaksız kuvayi milliyeci’, ulusalcı, Atatürkçü’ydün. Sen işbirlikçileri karşısına alan bir anti-emperyalistin. Sen mafya-ticaret-tarikat ilişkisini yazan korkusuz gazeteciydin. Temiz toplumun özlemiydin” ifadelerini kullandı.

“UĞUR MUMCU’NUN PALTOSUNDAN ÇIKTIK”

Gazeteci Barış Doster ise Uğur Mumcu’nun katledildiği gün hissettiklerini şu sözlerle anlattı: “Uğur Mumcu’nun fotoğrafına bakarken 27 yıl evvelki karanlık gün geldi aklıma. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgilerde okuyordum. Kaymakam mı olsak, vali olabilir miyiz diye sorarken, pek çoğumuzun Uğur Mumcu’nun ölümü üzerine gazeteci olmaya karar verdiğini anımsadım. Aramızdan Uğur Mumcu yolundan yürümek için bu mesleği seçen çok arkadaşımız oldu. Hani Rus Edebiyatında Gogol için derler ya ‘Hepimiz Gogol’un paltosundan çıktık’, biz de hepimiz ‘Uğur Mumcu’nun paltosundan çıktık’.

Konuşmaların ardından müzisyen Deniz Özçelik ve Erkan Zeki Ar müzik dinletisi sundu. Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü ise müzik dinletisi eşliğinde Uğur Mumcu’nun halen güncelliğini koruyan makalelerini seslendirdi.