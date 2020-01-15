Gar ihalesinde yürütmeyi durdurma reddedildi

İBB’nin Haydarpaşa ve Sirkeci garları geri sahasının kiralanması ihalesinin iptali ve yürütmenin durdurulması için açtığı davada karar verildi. Mahkeme İBB’nin yürütmeyi durdurma talebini reddetti

Geçtiğimiz ekim ayında Haydarpaşa ve Sirkeci garları geri sahasının ve taşınmazlarının 15 yıllığına kiralanmasıyla ilgili ihale İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin davet edilmediği toplantı sonucu 350 bin TL bedelle Hezarfen Danışmanlık Şirketi’ne verilmişti. TCDD’nin tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci Garı’nın atıl depo sahaları bölgesini kiralamak için açtığı ihaleden elenen İBB, Bölge İdare Mahkemesine başvurup yürütmenin durdurulması istemiyle iptal davası açmıştı.

İBB’nin gerekçesinde şu ifadelere yer verilmişti: “TCDD İhale Komisyonunun 15 gün süre vererek İBB konsorsiyumunu da pazarlık için çağırmış olmasının konsorsiyumu ihale açısından yeterli gördüğü anlamına geldiği, sonradan İBB konsorsiyumunun yetersiz bulunmasının komisyonun ilk işlemine aykırı ikinci bir işlem anlamına gelir.”

“KESİN” OLARAK REDDEDİLDİ

İstanbul 11. İdare Mahkemesi tarafından görülen dava 6 Ocak’ta karara bağlandı. Mahkeme, yürütmenin durdurulması talebini oybirliğiyle reddetti. Karar metninde itiraz yolunun kapalı olduğu belirtilirken, “Kanun hükmünde öngörülen şartların birlikte gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine, tebligatın tamamlanmasına karar verildi.” denildi.

Mahkeme aynı zamanda İBB’nin davanın sonucu ile menfaat ilişkisi bulunduğunu vurgulayarak davaya katılmasını kabul etti. İhalenin iptaline ilişkin açılan davada ana karar bekleniyor.

İHALE SÜRECİNDE NELER OLMUŞTU?

TCDD, tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına ait yaklaşık 29 bin metrekarelik atıl halde bulunan depo alanlarını “ticari faaliyette kullanılmamak üzere” kiralamak amacıyla ihale açmıştı. 4 Ekim 2019’da açılan ihalede aylık kira bedeli 30 bin lira olarak belirlenmişti. İhaleye İBB konsorsiyumu dahil 4 şirket katılmıştı. Emre Kamçılı, iş bitirme belgesi uygun olmadığı için ihaleden elenmiş, Anadolu Kültürel Girişimcilik ise teklif sunmayarak ihaleden çekilmişti. İhalede Hezarfen Danışmalık Limited Şirketi ve İBB’nin iştirak şirketleri Kültür A.Ş-İSBAK-Metro A.Ş-Medya A.Ş’den oluşan konsorsiyum sona kalmıştı.

İBB İTİRAZ ETMİŞTİ

Hezarfen Danışmanlık depo alanlarını kiralamak için aylık 300 bin TL, İBB konsorsiyumu ise aylık 100 bin TL teklif sunmuştu. Tekliflerin açıklanmasının ardından ihale, 15 gün içinde tarafların pazarlığa çağrılacağını açıklayarak ihaleyi bitirmişti. İBB 15 günlük bekleme süresi içinde Hezarfen Danışmanlık Şirketi’nin teklifinin teknik şartnameye uymadığını belirterek şirketin başvurusuna itiraz etmişti. Yapılan itirazda, Hezarfen Danışmanlık Şirketi’nin şartnamede yer alan “20 milyon TL’lik dijital ekipmana sahip olması” şartını ‘KDV dâhil’ olarak yerine getirebildiği, ancak bu rakama ‘KDV hariç’ olarak ulaşılması gerektiği belirtilmişti.

İBB ÇAĞRILMAMIŞTI

İhale komisyonunun tarafları pazarlığa davet etmesi beklenirken, sadece Hazerfen Danışmanlık’ın davet edildiği ve 350 bin liralık kira bedeliyle ihaleyi Hazerfen Danışmanlık’ın kazandığı açıklanmıştı.

Haydarpaşa Garı arazisinde kiraya verilecek arazinin içinde laboratuvar binası, ısı merkezi, arivaj deposu ve 22 bin 710 metrekarelik açık alan yer alıyor.