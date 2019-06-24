Fosforoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Kadıköylü usta oyuncu Enis Fosforoğlu, Haldun Taner Sahnesi’nde düzenlenen anma töreni ve Moda Camii’ndeki cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedildi

Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Enis Fosforoğlu, 22 Haziran Cumartesi günü geçirdiği kalp krizi nedeniyle 71 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu için bugün Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde anma töreni düzenlendi. Ailesinin, sevenlerinin, sanatçı dostlarının ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur’un katıldığı törende, Kadıköy Belediyesi Eski Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ile CHP İstanbul Eski Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt de yer aldı.

“TATLI DİLLİYDİ, ÖZGÜR RUYLUYDU”

Öğrencilerinin ve dostlarının usta sanatçı hakkında anılarını ve düşüncelerini paylaştığı törende Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, “Çok gururlu ve onurlu bir insandı. İlkelerinden ödün vermezdi. Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısıydı.” diye konuştu.

Törende duygu dolu anlar yaşayan ve gözyaşlarını tutamayan Enis Fosforoğlu’nun kızı Seren Fosforoğlu, “Ailemizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir insandı. Tatlı dilliydi ve hiç kimseyi kırmazdı. Daha güzel buluşmalarda bu sahnede olsaydık keşke. Sahnedeki en zor halim. Hayatına müdahaleyi sevmezdi. Özgür ruhlu bir insandı. Özgür ruhu Devlet Tiyatrosu’ndan istifa etmesine neden oldu. Şu an öğrencileri burada. Öğrencileriyle biz bir aile olduk.” derken oğlu Eren Fosforoğlu da şöyle konuştu; “Tiyatro babamın aşkıydı. Galatasaray aşkını birlikte paylaşırdık. İmkân buldukça maçlara giderdik. Çok vicdanlıydı ve bizleri de öyle yetiştirdi. Bizlerle ve dostlarıyla birlikte çok güzel anılar biriktirdi. Türkiye gerçek değerlerine sahip çıkamadı.”

TİYATROYA ADI VERİLSİN

Enis Fosforoğlu’nun Kadıköy’deki tiyatro hareketini tetikleyen ustalardan biri olduğunu dile getiren tiyatro oyuncusu Nedim Saban, Fosforoğlu’na her şeyin çok güzel olduğunu söyledi. Törende söz alarak Enis Fosforoğlu hakkındaki duygu ve düşüncelerini dile getiren Esat Temimhan, Kadıköy Belediyesi’nin yapımına devam ettiği tiyatro binasına Enis Fosforoğlu’nun isminin verilmesini önerdi.

Haldun Taner Sahnesi’ndeki törenin ardından Enis Fosforoğlu için Moda Camii’nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Ailesi, sevenleri, sanatçı dostları, CHP İstanbul Milletvekillerinden Gürsel Tekin ile Gamze Akkuş İlgezdi, CHP İstanbul eski milletvekillerinden Barış Yarkadaş ile Kadir Gökmen Ögüt, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, cenaze namazında birlikte saf tuttular ve dua ettiler. Namazın ardından alkışlarla camii avlusundan son yolculuğuna uğurlanan Enis Fosforoğlu’nun naaşı Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedildi.