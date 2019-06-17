Fikirtepe’nin tozla mücadelesi

Yaz aylarıyla beraber Fikirtepe’deki toz şikâyeti arttı. Mahalle sakinleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın denetiminde olan beton santrallerinin kapatılmasını istiyor

Fikirtepe’de süren kentsel dönüşüm ve beton şantiyelerinin yarattığı tozuman özellikle yaz aylarında etkisini arttırıyor. Yağmur yağışının olmadığı dönemlerde hem inşaat yıkımları hem de beton yapımında kullanılan malzemeler mahallenin tamamına toz yayıyor. Evlerin içi, arabalar ve dükkânlar tamamen tozla doluyor. Öyle ki mahalle sakinleri pencereleri açamadıklarını ifade ediyor.

5 KATI FAZLA ÇIKMIŞTI

Beton şantiyelerinin yarattığı olumsuz etkiler, hava kalitesi raporlarıyla ortaya konmuştu. Kadıköy Belediyesi’nin iki yıl önce yaptırdığı hava ölçüm sonuçlarına göre Fikirtepe’de “Partikül madde 10” (PM10) için olması gereken sınır değer 70 iken, yapılan ölçümlerde bu oran 145,85 olarak belirlenmişti. Partikül madde 2,5 (PM2.5) için olması gereken sınır değer ise 25 iken, yapılan ölçümlerde bu oran 115,73 çıkmıştı.

VADANDAŞ ŞİKAYETÇİ

Beton santrallerinin yarattığı toz ve kirlilikten Fikirtepeliler şikayetçi. Kadıköy Belediyesi’nin çağrı merkezine ulaşan vatandaşlar, şantiyelerin gece saatlerine kadar çalıştığını ve yoğun toz ve gürültü altında yaşamak zorunda olduklarını belirtiyorlar. Gazetemize şikayetlerini ileten başka bir vatandaş Fevzi Kara ise Fikirtepe’nin yaşam alanı olduğunu belirterek, “Evlerimizin penceresini bile açamıyoruz. Sağlımız da tehlike altında. Bunun bir çözüme kavuşturulması gerekiyor. Fikirtepe’de çocuklar ve yaşlılar var. Buradaki şantiyeler betonu başka yerlere satıyorlar. Burada zaten inşaat yapımı durduruldu.” diye konuştu.

BAKANLIĞIN DENETİMİNDE

Beton santrallerine çalışma yetkisi veren ve hava kalitesinin ölçümlerini yapması gereken kurum ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı İstanbul İl Çevre Müdürlüğü. 2017 yılında Kadıköy Belediyesi birimlerinin ve mahalle sakinlerinin girişimleri sonucunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kaçak çalıştırılan 4 adet santrali kapatmak zorunda kaldı. Geriye kalan 4 santralden şu an sadece 1’i tam yetkiyle faaliyetlerine devam ediyor.

BELEDİYE ENGELLEDİ

Öte yandan, Merdivenköy’deki eski Çocuk Esirgeme Kurumu arazisinde hazır beton santrali kurulmak istenmişti. Ancak Kadıköy Belediyesi’nin olumsuz görüş bildirmesiyle santralin kurulması engellenmişti. Belediyenin olumsuz görüş bildirdiği yazıda “İlçemizde kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilen Fikirtepe, Dumlupınar, Merdivenköy ve Eğitim mahallerini kapsayan alanlarda yapılan inşai faaliyetler sonucu oluşan tozumanın neden olduğu şikâyetler giderek artış göstermektedir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün kurduğu hava kalitesi ölçüm istasyonları sonuçlarına göre; Sanayiden Kaynaklı Hava Kalitesinin Kontrolü yönetmenliğinde belirtilen kirlilik değerlerinin üzerinde olduğunu gösteriyor. Bölgede kurulacak olan başka bir beton tesisinin ilçemizde hava kalitesini daha da düşüreceği ve insan sağlığına ciddi zararları bulunacağından, hazır beton tesisi kurulumu müdürlüğümüzce uygun görülmemektedir.” denilmişti.

1 İSTASYONDA ÖLÇÜM YAPILIYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, mobil cihazlar için “Hava Kalitesi İzleme Ağı” uygulamasını kullanıma açtı. Bu programla ilçenin 24 saatlik hava kalitesi gözlemlenebiliyor. Bakanlığın verilerine göre Kadıköy’ün hava kalitesi “iyi” düzeyde. Ancak Kadıköy’de faaliyet gösteren ölçüm istasyonu Kadıköy İtfaiyesi İstasyonu’nun yanında bulunuyor. Yani Fikirtepe, Merdivenköy ve Göztepe gibi inşaat faaliyetlerinin ve beton santrallerinin yoğun olduğu bölgelerde ölçüm istasyonu yok.

İRTİBAT OFİSİ YENİDEN AÇILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Fikirtepe’de açtığı irtibat ofisi bir süre hizmet verdikten sonra kapatılmıştı. İstanbul İl Çevre Müdürlüğü bölgede yeniden irtibat ofisi açıldığını duyurdu. Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada; “Fikirtepe riskli alanındaki kentsel dönüşüm faaliyetlerinde vatandaşlarımızla hızlı şekilde iletişime geçilerek yapı adalarında yaşanan sorunların çözülebilmesi amacıyla irtibat ofisimiz faaliyete geçmiştir.”

Müdürlükten aldığımız bilgiye göre vatandaşlar şikâyetlerini ve başvurularını irtibat ofisi aracılığıyla bakanlığa iletebilecek. Ofis, Dumlupınar Mahallesi, Çeşme Sokak No:24’te hizmet verecek.