Fikirtepeliler: “Tabut evlerde yaşıyoruz”

Kentsel dönüşüm mağduru Fikirtepeliler, “Ucuz diye sağlıklı olmayan evlerde oturuyoruz. İstanbul’da olabilecek en ufak bir afette can kayıplarına davetiye çıkarılıyor” dedi

Depremin ardından sürekli tartışmaya açılan kentsel yenilenme ve yapı güvenliği konuları Fikirtepe’nin ve Fikirtepelilerin en can alıcı problemlerinden biri. 8 yıl önce inşaat firmalarıyla anlaşma yapan yüzlerce vatandaş aradan geçen zamana rağmen yeni evlerine taşınamadı. Fikirtepe’den ayrılan insanların yüzde 98’inin kiralık evlerde yaşadığı belirtiliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın denetiminde olan kentsel dönüşüm alanında yıkılmamış ve depremden dolayı yıkılma riski bulunan 30 yapı adası bulunuyor. Hak sahibi Fikirtepelilerin açtığı davalar sürerken, birçok firma ise iflas bildiriminde bulunarak inşaat projelerini yarıda bıraktı. Hem kira yardımı alamayan hem de riskli binalarda yaşamak zorunda bırakılan Fikirtepeliler seslerini duyurmak için 2 Şubat Pazar günü Kadıköy İskele Meydanında basın açıklaması yaptı.

“1 BUÇUK YILDIR KİRALAR ÖDENMİYOR”

Açıklamada, Fikirtepelilerin 21 Aralık 2011’de noter huzurunda Teknik Yapı firmasıyla anlaşma sağladıklarını ancak firmanın ekonomik kriz gerekçesiyle 1 buçuk yıldır kira ödemelerini yapmadığı belirtildi. Yine 1 buçuk yıldır herhangi bir inşaat faaliyeti yürütülmediği ifade edildi.

“CAN KAYIPLARINA DAVETİYE”

Açıklamada, ekonomik durumu iyi olmayan birçok vatandaşın riskli yapılarda yaşamak zorunda kaldığı belirtilirken, şöyle devam edildi: “Şu anda ülkemizde korunaksız, sağlam olmayan ve acil müdahale edilmesi gereken depreme dayanıksız bir çok yapı mevcut. İnsanlar depremin kendi kapılarını çalmasını beklemeden bir an önce bu evlerden çıkmanın arayışları içerisindeler. Fakat kiralarını alamayan, köylerine yerleşen, eşlerinden ayrılan, sabahlara kadar çalışıp çocuklarını göremeyen, kartları bloke olan, evine haciz gelen insanlar ‘dayanıksız ama en azından başımızı sokabilecek sıcak bir yuvamız var düşüncesiyle’ evlerinden çıkmıyorlar. Adeta ‘tabut evlerde’ kalıyorlar. İnşaat firmalardan da kira alamadığı için tekrardan uygun ve ucuz olması sebebiyle sağlıklı olmayan Fikirtepe’deki evlerde oturuyorlar. Bu sebeple İstanbul’da olabilecek en ufak bir afette nice can kayıplarına göz göre göre davetiye çıkarılıyor.”

Fikirtepeliler taleplerini şöyle sıraladı:

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız 6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Projesi Kanun gereği, biz vatandaşlara sahip çıkmalı ve Fikirtepe bölgesinde kira desteğinin bakanlık tarafından verilmesini istiyoruz.

-Başta Teknik Yapı olmak üzere Fikirtepe’deki yarım kalan inşaatların tekrardan başlatılmasını, inşaatların devam etmesini ve geçmiş döneme ait kiralar ile ödenmesi gereken mevcut kira ücretlerinin düzenli bir şekilde ödenmesini istiyoruz.

-Mevcut plan notlarında terk edilmiş olan donatı alanları ile yeşil alanların düzenlenerek hizmete açılmasını, alt yapı, yol ve kavşak çalışmalarının bir an önce tamamlanarak bölgenin önünün açılmasını talep ediyoruz.

BAKAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

2019 yılının Mayıs ayında Fikirtepe’yi ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Devam eden inşaatlarımıza ilişkin vatandaşlarımıza, yüklenicilerimize burada kira desteği yapmak suretiyle inşaatlarımızın hızlanmasına destek olacağız. Fiilen 2 şantiyemiz burada devam ediyor. 4 adada, 2 şantiyede bakanlık olarak girdik ve konutlarımızı vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekilde teslim edeceğiz. Diğer adalarda da vatandaşlarımız fiili sözleşmelerini anlaşıp, iptal etmeleri durumunda da yine o sözleşmelerde de vatandaşlarımızın yanında olacağız.” açıklamasını yapmıştı.