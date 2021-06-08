Fikirtepeliler sorunlarını Başkan Odabaşı’na anlattı

“Konuşan Kadıköy” buluşmaları 7 Haziran’da Fikirtepe’de yeniden başladı

Konuşan Kadıköy sloganıyla organize edilen, Kadıköylülerin katılımıyla, tüm mahallelerde gerçekleşecek toplantılara pandemi nedeniyle ara verilmişti. Mahalleliler bu toplantılarda Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’yla buluşuyor, mahallelerine ilişkin sorularını ve taleplerini iletiyor, yerinde yanıtlar alıp, çözüme ilişkin fikir alışverişinde bulunuyor. Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı da, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, müdürler ve muhtarlarla birlikte notlar alıyor, Kadıköylülere çözüme dönük yanıtlar veriyor.

Buluşmaların ilki 7 Haziran Pazartesi günü Eğitim, Dumlupınar ve Fikirtepe Mahalleleri sakinlerinin katılımıyla gerçekleşti. Pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenen toplantıda, yurttaşlar deprem ve kentsel dönüşüm endişeleri başta olmak üzere, kaldırım kullanımı, temizlik, park gibi mahalle yaşamını düzenleyen talepleri dile getirdi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı gelen sorulara tek tek yanıt verdi, şikayetlere yönelik notlar aldı.

Haziran ayının ikinci toplantısı da 8 Haziran’da (bugün) Bostancı ve Suadiye Mahallesi sakinleriyle gerçekleşecek.

Mahalle toplantıları, Kadıköy Belediyesi’nin web sayfasından ve sosyal medya hesaplarında yapılacak duyuruyla ileriki tarihlerde Acıbadem, Koşuyolu, 19 Mayıs, Kozyatağı, Caddebostan, Erenköy, Fenerbahçe ve Zühtüpaşa mahallelerinde de yapılacak.