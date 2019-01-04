Fikirtepeliler sessizliklerini bozuyor

“Leke Fikirtepe” adlı bir kampanya başlatan Fikirtepeliler, Süreyya Operası önünde basın açıklaması yaptı. Mağdur hak sahipleri, Fikirtepe’deki sorunlara yasal çözümler getirilmesini istiyor

Kira yardımı alamayan ve evleri teslim edilmeyen Fikirtepeliler, yetkililere seslerine duyurabilmek için son 6 aydır çeşitli eylemler düzenliyor. 2018 yılının Mayıs ayında inşaat arazisine çadır kuran onlarca aile bu defa farklı bir eylemle seslerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na duyurmak istiyorlar. Kentsel dönüşümde 2005 yılında pilot bölge seçilen Fikirtepe’de, arsa ve konut sahibi 65 bini bulan mağduru temsilen oluşturulan Leke Fikirtepe Platformu,“Sessizliği bozmak için lekeye çivi çak ve paylaş!” isimli bir kampanya başlattı ve kampanyanın ilk ayağında “Leke Fikirtepe” isimli enstalasyonu tasarladılar. Hak sahipleri, bir ay devam edecek kampanya süresince, bölgede mağdur 65 bin kişiyi temsilen, elden ele verecekleri çekiç ile ev ikonu üzerine 65 bin çivi çakacaklar.

POLİS AÇILAŞA İZİN VERMEDİ

Bu sabah Süreyya Operası önünde “Leke Fikirtepe” isimli enstalasyonun açılışını yapmak isteyen Fikirtepelilere polis izin vermedi. Ailelerin uzun uğraşları sonuç vermeyince maket kamyonete yüklenip Fikirtepe’ye götürüldü. Süreyya Operası önünde basın açıklaması yapan Leke Fikirtepe Platformu Sözcüsü Engin Akgüzel, “Bölgede çözümün adresi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’dır. Projelerin tamamlanması ile Fikirtepe’den devlet kasasına 16.2 milyar TL girecek. Bu, ülke ekonomisi için önemli bir kaynaktır.” dedi.

Kira yardımı alamadıkları için uzun süredir mağduriyet yaşadıklarını söyleyen Akgüzel,“Fikirtepe’de halen 65 bin hak sahibi mağdur durumda. Evi yıkılan ve kira ödeyecek geliri olmayan vatandaşlar akrabalarının yanında, sokakta ve çadırda kalıyor. Bölgede faaliyet gösteren inşaat şirketleri iflasa sürüklendi. Bugün gelinen nokta itibariyle, devlet tarafından plansız bir şekilde başlatılan süreç, büyük bir lekeye dönüştü.” diye konuştu.

"YASAL DÜZENLEME YAPILMALI"

Bölgenin sorunlarını çözecek bir kanun çıkarılması gerektiğini vurgulayan Akgüzel, Fikirtepe bölgesi mağdurları adına şu talep ve önerilerini dile getirdi: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde, bölgedeki tüm proje ve altyapı çalışmalarının tamamlanması için 5 yıllık bir program yapılarak kamuoyuna ilan edilmesi ve evleri yıkılan mağdur vatandaşlara, kanuna uygun olarak acilen kira yardımı yapılması, yanı sıra maketten ev satın alanlara da en kısa sürede evlerinin teslim edilmesini gerekli görüyoruz.”

Engin Akgüzel 2 buçuk aydır hazırlandıkları “Leke Fikirtepe” kampanyasının bu ilk gününde, ev ikonu üzerine ilk çivileri Kadıköy’de çakmak istediklerini ama engellerle karşılaştıklarını söyledi. Gerekli izinleri aldıktan sonra enstalasyonu Kadıköy Meydanı’nda sergilemek istediklerini dile getiren Akgüzel, “Çekici sırayla elden ele geçirerek, her bir çivi çakılırken ‘Leke Fikirtepe için, sessizliği bozmak için, sen de çivi çak ve paylaş’ diyerek videoya kaydedeceğiz. Daha sonra bu videoları kampanyaya özel hazırladığımız sosyal medya hesaplarımızdan kamuoyu ile paylaşacağız.” dedi.

“DEVLET KAR EDEBİLİR”

Fikirtepe bölgesindeki projelerin tamamlanması durumunda devletin hem mağdur insanların sorunlarını çözmüş olacağına, hem de 16 milyar TL tutarında kar edeceğini söyleyen Engin Akgüzel, konuyla ilgili hesaplamayı şöyle anlattı: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın seferber olduğu ve aylardır yazılı ve görsel medyada ilan edilen İmar Affı kapsamında toplanan para tutarı 16,5 milyar TL’dir. Halen Fikirtepe’de sorunlu proje alanı 916.381 metrekare, toplam inşaat alanı 7.331.048 metrekare ve toplam satılabilir alan 3.775.490 metrekaredir. Fikirtepe’de tüm bu projelerin tamamlanması durumunda, bu alandan toplanacak vergi ve harçların tutarı toplamda 16 milyar TL civarındadır. Bu, ülkemiz ekonomisi için de önemli bir kaynaktır.”

“İMZA KAMPANYASI SÜRÜYOR”

Engin Akgüzel’in verdiği bilgiye göre, kampanyaya ilişkin tüm duyurular ve gelişmeler ayrıca bu kampanyaya özel olarak açılan; facebook/lekefikirtepe, instagram/lekefikirtepe, twitter/lekefikirtepe ve change.org/lekefikirtepe sosyal medya hesapları üzerinden, #lekefikirtepe #lekeyeçiviçak #fikirtepemağdurları hashtagleri kullanılarak kamuoyu ile paylaşılacak.

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm mağdurları www.change.org adresi üzerinden açtıkları imza kampanyasıyla da, “Fikirtepe leke değil, eser olsun” diyerek toplayacakları imzaları kampanya sonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunacaklar. Açıldıktan 48 saat sonra binin üzerinde kişi tarafından imzalanan kampanyaya, change.org/lekefikirtepe adresi üzerinden konuya duyarlı herkes katılabilecek.