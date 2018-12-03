Fikirtepeliler isyan etti

Kira yardımı alamayan ve evsiz kalan Fikirtepeliler, proje sahibi Pana Yapı’yı protesto etmek için eylem yaptı. Vatandaşlar, genel seçimlerden önce vaat edilen sözlerin tutulmadığını söylüyor

Fikirtepe’de geçtiğimiz yıl başlayan mağduriyetler katlanarak devam ediyor. Kira yardımı alamadıkları için inşaat alanına çadır kuran Fikiretepeliler, genel seçimler öncesinde vaat edilen sözlerin hiçbirinin tutulmadığını söylüyorlar. Yetkililerden yanıt alamayan vatandaşlar bu defa de seslerini duyurmak için eylem yaptı. “Kurtlar Vadisi” dizisinin yapımcısı Raci Şaşmaz’a ait Pana Yapı’nın sahibi olduğu Selimoğlu İnşaat, Fikirtepe’de başlatılan kentsel dönüşüm projesinin inşaatını mali sorunları gerekçe göstererek durdurdu. Ancak aynı şirket ATV’de yayınlanan bir dizinin yapımcılığını üstleniyor. Şişli Tanju Okan Parkı’nda biraraya gelen yüzlerce kişi, basın açıklaması düzenleyerek sorunların çözülmesi talebinde bulundu.

“5 BİN KİŞİ MAĞDUR”

Kitle adına basın açıklamasını Ayşe Başkan okudu. Başkan, Fikirtepe’de 5 bine yakın kişinin mağdur olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: “Selimoğlu Yapı İnşaat, PANA Yapı, Tayyar Raci Şaşmaz’dan vurgun yedik. Dolandırılan, evleri yıkılıp açıkta kalan, kirasını ödeyemeyen, çocuklarının rızkı, hayat birikimleri giden, borca batık, sağlığı bozulan, bu nedenle yakınlarını kaybeden en az 5 bin mağduruz.

Tayyar Raci Şaşmaz’ın sahibi ve yönetim kurulu başkanı olduğu şirketler 2014 yılından itibaren Fikirtepe semtinde, yenisini yapmak üzere yüzlerce ailenin evini yıktı, arsalarını aldı, ayrıca maketten 700 konut sattı, 150 milyon dolar karşılığı para topladı ama evlerimizi yapmadığı gibi, çivi çakmadan, topladığı paraların 4’te1’ini dahi harcamadan inşaatları terk etti. 2017 yılında inşaat işinin malvarlıkları Raci Şaşmaz’ın diğer şirketlerine, akrabalarına ve onunla ilişkili diğer kişilere kaçırıldı, Raci Şaşmaz inşaat şirketlerini figüranı-çaycısına devretti. ‘Bizim inşaat ile ilgili işimiz yok’ diyerek basın açıklaması yapıldı.”

“HUKUK ÇARE OLMUYOR”

“Raci Şaşmaz bizi muhatap görmeye tenezzül etmiyor, sorularımıza yanıt vermek, açıklama yapmak gereği hissetmiyor, bizi görmezlikten gelip bizden kaçıyor. Yüzlerce dava ve savcılığa suç duyurusuna rağmen, maalesef ülkemizdeki çok yavaş işleyen hukuk sistemi mağduriyetimize çare olamıyor. Biz mağdurlar ay sonunu getiremez, kira ödeyemez, borç içindeyiz. Raci Şaşmaz yalısında, özel şoförü ile lüks yaşamına devam ediyor. Raci Şaşmaz’a hakkımızı helal etmiyoruz.”

Kanal yöneticilerine de seslenen Başkan, “Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin senaristi ve yapımcısı Raci Şaşmaz’ın bizden kaçırdığı paralara devletimizin el koyması, adaletin bir an önce tecelli etmesi için bize yardım etmeniz, sesimizi sayın devlet büyüklerimize duyurmanız için destek talep ediyoruz. Kul hakkı yiyen, mağdur ettiği insanları dünya malı için görmezlikten gelen, hakkımızı çalıp kaçıran, güya kendi de mağdur ve zarar etmiş gibi çevresindekileri ve hatta devlet yetkililerimizi kandıran biri yerine, biz mağdurların yanında olacağınıza inanıyoruz.” dedi.

“BORÇ BATAĞINA SAPLANDIK”

Grup sözcülerinden Engin Akgüzel de Gazete Kadıköy’e açıklama yaparak 9 ay boyunca yaşadıklarını anlattı. “Seçimlerinden önce bizlere mağduriyetlerin giderileceğini, kira ödemelerinin başlatılacağını söyleyen bakanlık yetkilileri seçimlerden sonra maalesef hiçbir şey yapmadı.” diyen Akgüzel, şöyle konuştu: “Bizlere kulaklarını tıkayıp kapılarını da kapattılar. Bu dönem içinde hayat daha da zorlaştı. Kış geldi, havalar soğudu ve çadırlarımız kötü hava koşullarına dayanamadı parçalandı. Şirketin inşaatı terk edip giderken bıraktığı konteynere sığındık. Komşularımızdan üç kişi daha vefat etti. Ekonomik kriz zaten zor durumda olan bizleri daha da sıkıntılı bir durum içine soktu. Ev sahibi iken kiracı olduk, kiraları ödeyebilmek için de borç batağına saplandık. Şirketin ipotekli olarak sattığı Brooklyn Park projesindeki daireler bankalar tarafından icradan satışa çıkarıldı. İnsanlar diken üstünde evlerimizden ‘ne zaman çıkartılacağız’ diye korku içinde bekliyorlar. Brooklyn Dream, Life ve City projelerindeki insanlara kiralar ödenmiyor. Şirket hiçbir şekilde bizlerle iletişime geçmiyor.”

“BAKANLIK BİR ŞEY YAPMIYOR”

17 Ekim’de Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Akgüzel, “Bu görüşmeden anladığımız kadarı ile bizlerin mağduriyetini gidermek için hiçbir şey yapmayacaklar. Dahası tüm Fikirtepe’de emsal ve paylaşım oranlarını düşürüp mağduriyetlerimizi bir kat daha arttıracaklar. Bakanlık yetkilileri bizlere ‘filmciyle anlaşırsanız olacak olan bu’ diyorlar, sanki bu filmciye müteahhitlik belgesini biz verdik ve üstüne bir de bakanlığın kamulaştırma tehdidine maruz kaldık. Artık sesimizi daha da gür çıkartacağız, her mecrada yeni eylemler yapıp kamuoyuna mağduriyetimizi anlatacağız. Yaklaşan yerel seçimlerden önce bu sorunu kim, hangi siyasi parti çözecekse o gelsin bizim karşımıza.” diye konuştu.