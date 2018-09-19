Fikirtepeliler evini kendi yapacak

Kira yardımı alamayan Fikirtepelilerin eylemi 100 günü aştı. Bakanlık sorunu çözmezse vatandaşlar evlerini kendileri inşa edecek

Bir yıldan uzun süredir kira yardımı alamayan Fikirtepelilerin inşaat alanındaki çadırlı eylemi 3 aydan fazla zamandır devam ediyor. İki yıl önce evlerinin yenilenmesi için Pana Yapı ile anlaşan 2 bin aile evlerini terk ederek kiraya çıkmıştı. Ancak onlarca aile 1 yıldır kira yardımı alamıyor. Mağduriyet yaşayan aileler yetkililere seslerini duyurmak için inşaat alanına çadır kurarak eylem başlatmıştı. 24 Haziran seçimlerinden önce ve hemen sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ile görüşen Fikirtepeliler hala çözüm arayışında.

DİLEKÇELER BAKANLIĞA VERİLDİ

100 günü aşan çadır eyleminin ardından yetkililerden henüz bir yanıt alamayan Fikirtepeliler, geçtiğimiz hafta bir toplantı yaparak herkesin hissesine göre ortak olacağı bir şirket kurma kararı aldılar. Vatandaşların bu talebi kabul edilirse kooperatif gibi işlemesi düşünülen ortak şirket inşaatın yapımını üstlenecek. Ancak bunun için Bakanlığın izni ve hukuki şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Fikirtepeliler bu taleplerini yetkililere duyurmak için imzaladıkları dilekçeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ilettiler.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Sürecin ruhsatsız ve ortada herhangi bir proje dahi olmadan yapılan hayali satışlarla daha da içinden çıkılmaz bir hal alması, yapılan sözleşmenin feshini ve firmaya yapılan temliklerin geri alınması, bu amaçla arsa sahipleri olarak bizleri hukuki bir girişim başlamamız noktasında mecbur bırakmıştır. Başlatılan ve ilerleyen süreçte de devam edecek olan hukuki süreç haricinde arsa malikleri olarak, mevcut arsalarımızın imarı amacı ile şirketleşmeye ve kendi yerlerimizi kendimiz yapma ya da kendi yerlerimiz hakkında söz sahibi olmak amacıyla karar almış bulunmaktayız. Önceliğimiz kendi aramızda ve güvendiğimiz kişi ve/veya kurumlarla yapacağımız anlaşma ve/veya ortaklık sonrası yeni bir proje üzerinde çalışarak yıkımdan önceki oturduğumuz evlerimize geri dönmek ilk amacımızdır. Bakanlığımız ve müdürlüğümüzün de bu süreçte mağdur vatandaşlar tarafında yer alarak sürecin sağlıklı ilerletilmesi ve iş yapmadan para kazanmaya çalışan firmaların bölgeden uzaklaştırılması ve kendi projelerimiz yapma noktasında gerekli hukuki ve teknik desteği sunmasını bekliyoruz ve talep ediyoruz.”

TBMM’YE KANUN TEKLİFİ SUNULDU

24 Haziran seçimlerinden önce Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ile beraber Fikirtepelileri ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Fikirtepe’deki sorunların çözümü için TBMM’ye kanun teklifi verdi. Kanun teklifinde, yer teslimi yapıldıktan sonra 12 ay içinde ruhsat alarak inşaata başlamamış olan müteahhide bakanlıkça ihtarda bulunularak bir iş planı sunması konusunda 1 aylık süre verilmesi, Verilen süre içinde iş planının sunulmaması ya da sunulan iş planı çerçevesinde izleyen 12 aylık süre içinde müteahhit tarafından inşaata başlanılmaması halinde inşaatın Bakanlık tarafından tamamlanması önerildi.

Kanun teklifi ile kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında tahliye edilerek yıkılan yapıların yerine başlanılmayan veya yapımı yarım kalan inşaatların devlet tarafından tamamlanması sağlanarak vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanıyor.

FİKİRTEPE İBB GÜNDEMİNDE

Fikirtepelilerin sorunu geçtiğimiz hafta İBB Meclisi’nde de konuşuldu. Meclis’te söz alan İBB ve Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi Ülkü Koçar, sorunların çözümü için İBB’yi göreve davet ederek şöyle konuştu: “Devlet kamu gücüyle rant amaçlı 3-5 müteahhidi zengin etmek yerine Fikirtepe başta olmak üzere tüm kentsel dönüşüm alanlarındaki vatandaşların barınma ve mülkiyet haklarına saygı çerçevesinde ve sosyal devlet bilinciyle, bu evlerin yenilenerek teslim edilmesini sağlamalıdır.”