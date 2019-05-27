Fikirtepe’de yangın: 2 kişi öldü

Fikirtepe’de sabah erken saatlerde bir binada çıkan yangında 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı

Özbey Caddesi’nde bulunan kentsel dönüşüm için boşaltılmış 3 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede çevredeki 4 binaya da sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının sıçradığı binaların üst katlarında mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışması başlattı. Yangında, 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan ile Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yangının çıktığı boş binanın, kâğıt toplayıcıları tarafından depo olarak kullanıldığı öne sürüldü.

“SABAHA KARŞI, UYURKEN OLDU”

Kadıköy Fikirtepe’de meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili olarak Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da olay yerinde açıklama yaptı.

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, “Yangın sonucu vefat eden yurttaşlarımız var. Yangının neden çıktığı itfaiye tarafından araştırılıyor. Savcı bey burada, olay yeri incelemeyle birazdan inceleyecekler. Bu sabaha doğru uyurken oluyor olay. Zabıtanın ve itfaiyenin raporuna göre neden çıktığını öğrenmiş olacağız. Üzücü bir durum. 2 yurttaşımız hayatını kaybetti. Biri hastanede, biri olay yerinde. Şu an savcı beyin incelemelerinin bitmesini bekliyoruz. Bildiğim kadarıyla yaralı yok. 2 kişi yaşıyormuş evde. Hastaneden biraz önce geldi bilgisi. 2 katlı bir bina. Üst katta yurttaşlarımız yaşıyormuş, alt katı da günlük kiralık olarak ramazan davulcularına kiraya vermişler.” dedi.