Fikirtepe’de dönüşüm yeniden başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm sürecinin durma noktasına geldiği Fikirtepe bölgesi için yeni imar planını askıya çıkardı. 828 bin 777 metrekarelik alanın yüzde 49’u konut ve ticaret birimleri, yüzde 51’i ise eğitim,ulaşım, sağlık, park gibi donatı alanları için ayrıldı

Geçtiğimiz yılın kasım ayında Kadıköy’de hak sahipleri ile toplantı düzenleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Fikirtepe için atılacak adımları somutlaştırdı ve “Fikirtepe Riskli Alanı ve Çevresi”nin 1. Etabı için yeni imar planı teklifi hazırlayarak askıya çıkardı. Bakanlık bölgenin planlama ve dönüşüm sürecini özetleyen bir rapor da hazırladı. Raporda, Fikirtepe bölgesinin Bakanlar Kurulu’nun 09.05.2013 tarihinde 2013/4749 sayılı kararı ile “riskli alan” ilan edildiği hatırlatılırken, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında bölgede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkilendirildiği de belirtildi.

HIZLI BİR DÖNÜŞÜM VURGUSU

Raporda, söz konusu 134 hektarlık alan hakkında şu bilgiler paylaşıldı: “Fikirtepe riskli alanı ve çevresi, bir taraftan sağlıksız yerleşmeler ve afet riskli alanlarla çevrili olup diğer taraftan özellikle son dönemde üst düzey yatırımların da içerisinde bulunduğu İstanbul ölçeğinde stratejik bir bölge olarak karşımıza çıkmaktadır. Fikirtepe riskli alanı ve çevresinin konumu itibariyle Kadıköy’ün merkezinde yer alması, transfer noktaları üzerinde olması, yakın çevresinde yaşanan değişim ve dönüşümler neticesinde çehre değiştirmesi, mevcut yapı niteliğinin yetersiz ve bölgesel ihtiyaçları karşılamayacak nitelikte olması, alanda hızlı bir kentsel dönüşümü gerekli kılmaktadır.”

“ÇÖZÜMSÜZLÜK YAŞANDI”

Raporda, Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm sürecinin neden uzadığı ve hak sahiplerinin neden mağduriyet yaşadığına dair görüşler de paylaşıldı. Müteahhit ve arsa sahipleri üzerinden yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarının çözümsüzlükleri de beraberinde getirdiği vurgulanırken, “Bu süreçte fiziksel ve sosyal çevrede niteliksiz konut ve donatı alanları gelişim göstermeye devam etmiş ve bazı alt bölgelerde tıkanma yaşanmıştır. Kentsel dönüşüm sürecinde alanda oluşmuş birtakım problemlerin ve farklı sebeplerle oluşmuş mağduriyetlerin giderilerek daha sağlıklı bir kent dokusu oluşturmak amacıyla bu plan çalışması yapılmaktadır.” denildi.

“BELİRSİZLİKLER NETLEŞTİRİLDİ”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı raporda, Fikirtepe bütünündeki kentsel dönüşüm sürecinin hızlıca tamamlanabilmesinin ve plansız kalmış alanın mahkeme kararları doğrultusunda yeniden ve bütüncül bir yapıda planlanmasının amaçlandığı ifade edilirken, imar transferleri ve donatı alanlarının üzerindeki belirsizliklerin plan notları ile netleştirildiği ve uyuşmazlıkların giderildiği bilgisi paylaşıldı.

Raporda ayrıca “Eşitlik ilkesi doğrultusunda alandaki tüm paydaşlar bütüncül olarak değerlendirilmiş ve kamu yararı gözetilmiştir. Mahkeme tarafından verilen iptal kararına gerekçe olarak gösterilen eksiklikler belirlenmiş, bu doğrultuda Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve ilgili mevzuata uygun şekilde imar planı yeniden hazırlanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

YÜZDE 51’İ DONATI ALANI

Raporda, planlama alanı içerisinde yer alan arazi kullanım kararlarının; analiz çalışmaları sonucu yapılan değerlendirilmelerle belirlenen üst ölçekli planlara göre alındığı belirtilirken, konut – donatı dengesinin kurulmaya çalışıldığı da ifade edildi. Yeni imar planı teklifine göre, 828 bin 777 metrekarelik söz konusu alanda her ada için ayrı ayrı belirlenen emsale göre toplam yaklaşık 2 milyon 313 bin metrekare inşaat yapılacak. Alanın yüzde 49'u “ticaret”, “ticaret+konut”, yüzde 51'i ise donatı alanı olarak ayrılırken, bölgede ikamet edecek yaklaşık nüfus 32 bin 387 kişi olarak hesaplandı.

EĞİTİM VE SAĞLIK ALANLARI

Raporda yer alan bilgilere göre yeni imar planı teklifinde 45,709.41 metrekare alan eğitim tesisleri için ayrıldı. Raporda, “Eğitim tesislerine ulaşım, taşıt yolunun yanı sıra yaya aksları ve yeşil alanlarla desteklenerek bütüncül bir planlama yaklaşımı benimsenmiştir. Böylece, yayaların bu tesislere güvenli ve konforlu bir şekilde erişimi hedeflenmiştir.” ifadelerine yer verildi. Planlama alanında sağlık tesislerinin toplamı 5,374.49 metrekare olarak öngörüldü. Bu alanların, erişim mesafeleri gözetilerek dengeli bir şekilde dağıtıldığı da belirtildi. Birinci etap planlama alanı dahilinde ibadet alanları 32,417.45 metrekare büyüklüğe sahip olacak. Planlama alanı içerisindeki park alanının ise yaklaşık 114,651.85 metrekare büyüklüğüne sahip olması planlanıyor.

Planlama bölgesinin içerisindeki park alanı ise yaklaşık 114,651.85 metrekare olacak.

ULAŞIM PLANLARI DA HAZIRLANDI

Raporda, bölgenin ulaşım planlarına dair ayrıntılara da yer verildi. Buna göre, planlama alanının çevre yerleşim alanları ile bağlantılarının kurgulanması ve iç araç sirkülasyonun sağlanabilmesi için dört farklı kademede araç yolları kurgulandı. Ana taşıyıcı yollar 30 metre genişliğinde olacak, bu yolları besleyen ikinci kademe yollar ise 25 metre ve 20 metre olarak planlandı. Çalışma alanı içerisindeki 30 metre ve 25 metrelik araç yollarında bisiklet yolları da yapılacak. Ayrıca 10 metrelik yol haricinde tüm yollarda araç park alanları ayrılacak.

FİKİRTEPE HÖYÜĞÜ

Raporda kentsel dönüşüm planlama sürecine dair kurumlardan istenen görüşlere de yer verildi. İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yazısında, 18/06/2020 tarih ve 7296 sayılı kararda; Fikirtepe Höyüğü III. Derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esaslarının ve kullanma şartlarının belirlendiği ve bu alanın, sosyal teknik altyapı alanları ile arkeolojik sergi ve park alanı olarak düzenlenecek alanları kapsadığı ifade edildi. Yazıda Koruma Bölge Kurulu kararı olmadan hiçbir şekilde kazı yapılamayacağı da vurgulandı.

Kadıköy Belediye Başkanlığının ilettiği görüş yazısında ise İstanbul’daki deprem riskinin altı çizilerek, “Yenilenemeyen binaların deprem gerçeğiyle karşı karşıya olan kentimizde her geçen gün insan hayatını riske attığı düşünülerek, bölgedeki plan çalışmalarının hemen hayata geçirilmesi gerekmektedir.” denildi.