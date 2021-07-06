Fikirtepe’de dönüşüm netleşti

Yeni Fikirtepe Projesi’nin detayları netleşti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı bilgilendirme broşürüne göre, hak sahipleri ile yapılacak paylaşım oranı yüzde 50 olacak, her ay 1500 TL kira yardımı yapılacak, evler 2023 yılında teslim edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 10 yıl önce kentsel dönüşüm çalışmalarının başlatıldığı ama binlerce ailenin mağdur edildiği Fikirtepe’de yeni yol haritasını netleştirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2020 yılının Kasım ayında düzenlenen toplantıda müteahhitlerin yarım bıraktığı projelerin Emlak Konut GYO eliyle tamamlanacağını açıklamıştı. Yeni Fikirtepe Projesi adıyla yeniden başlatılan çalışmalar kapsamında geçtiğimiz aylarda imar planları da duyurulmuştu. Projenin çerçevesi de netleşti. Bakanlık tarafından hazırlanan “Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 25 soru 25 cevap” broşüründe dönüşüm hakkında merak edilen soruların cevapları paylaşıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkili olduğu projenin detayları şu şekilde:

YÜZDE 50 OLARAK HESAPLANDI

Paylaşılan bilgilere göre, Fikirtepe ve Çevresi Riskli Alanı İmar Planları üç etap halinde hazırlanıp onaylandı. Proje, Yumurtacı Abdi Bey Caddesi ile Mandıra Caddesi içerisinde kalan bölgedeki yapı adalarında yürütülecek. ilk aşamada henüz tahliye ve yıkımın yapılmadığı alanların boşaltılıp yıkılması, ikinci aşamada yerinde dönüşüm esası ile depreme güvenli evlerin tamamlanması, üçüncü aşamada ise bağımsız birimlerin hak sahiplerine dağıtımı hedefleniyor. Kentsel dönüşüm süreçleri devam etmeyen ve tamamlanmayan parsellerin sahibi hak sahibi sayılacak. Hak sahipleri ile yapılacak paylaşım oranı yüzde 50 olarak belirlendi.

DEVLET GÜVENCESİ VERİLDİ

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun gereğince daha önce yapılan sözleşmeler feshedildi. Mahalle sakinlerinin tapuları da hazineye devredildi. Bakanlık uzun süredir merak konusu olan bu konuya da açıklık getirdi. Fikirtepeliler ile bakanlık arasında yeni bir sözleşme yapılmayacak, süreç resen gerçekleşecek. Broşürde mülkiyet haklarının devlet güvencesi altında olduğu vurgulanırken, hak sahiplerinin herhangi bir zarara uğramayacağı ve tüm işlemlerin hak sahiplerinin devir öncesi tapuları üzerinden gerçekleştirileceği belirtildi.

1500 TL KİRA YARDIMI

Uzun yıllardır hukuk mücadelesi veren Fikirtepelilerin en fazla mağduriyet yaşadığı konulardan biri de ödenmeyen kira yardımlarıydı. Bakanlık, hak sahiplerine yıkım tarihinden başlamak üzere 48 ayı geçmemek üzere konut teslimleri yapılana kadar kira yardımı yapılacağını açıkladı. Buna göre, İstanbul’da dönüşüm projeleri için belirlenen aylık kira yardımı 1.150 TL iken bu Fikirtepe için 1.500 TL olarak gerçekleşecek. Kira için başvurular Fikirtepe’de bulunan irtibat ofisleri aracılığı ile yapılacak ve her bir ev için ayrı ayrı kira desteği alınabilecek. Daha önceden kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen bağımsız birimler de kira yardımı alabilecek.

2023 YILINDA TAMAMLANACAK

Bakanlık, kentsel dönüşüm sürecinin tamamlanabilmesi için projeye dahil tüm bağımsız birimlerin 1 Ekim 2021 tarihine kadar tahliye edileceğini de paylaştı. Bu tarihe kadar boşaltılmayan birimlerin tüm altyapı hizmetleri durdurulacak. Bakanlık, tahliye gerektirmeyen birçok dönüşüm adasında çalışmaların başladığı bilgisini paylaştı. Broşürde yer alan bilgilere göre, tahliye işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte çalışmalara hız verilecek ve projeler 2023 yılında teslim edilecek. Daireler SPK lisanslı kuruluşların tespiti ile dağıtılacak.

“RESMİ BİR EVRAK VERİLMELİ”

Yeni Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Gelişim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Engin Akgüzel, bakanlığın belirlediği yol haritasını değerlendirdi. 11 yılı aşkın bir süredir dönüşüm sürecinde olan Fikirtepe’de müteahhitlerin projeleri yarım bıraktığını ve vatandaşların evsiz kaldığını hatırlatan Akgüzel, “Leke Fikirtepe Platformu ve Yenifikirder Derneği olarak 2018 yılından beri ‘Fikirtepe’ye devlet gelmeli, ancak devlet gelir el koyarsa bu keşmekeşten, mağduriyetlerden kurtulur’ diyorduk. Yaşanan bu mağduriyetleri sadece devlet çözer diyorduk, bugün devlet eliyle devlet projesi olarak tamamlanacak olmasından çok memnunuz.” dedi.

Emsal, paylaşım oranı, kira yardımı gibi konularda Fikirtepelilerin aklında çok fazla soru işareti olduğunu söyleyen Akgüzel, “Bakanlığın geçen hafta hak sahiplerine tebliğ ettiği resmî yazıda, mülkiyet durumu ve kira yardımı desteği ile açıklamalarda bulunması, bu hafta ise bakanlık antetli broşürle sorulara açıklık getirmesi bizleri çok memnun etti.” diye konuştu.

Fikirtepe’deki hak sahiplerinin müteahhit firmalarla daha önce imzaladığı sözleşmelerin bakanlık tarafından resen fesih edildiğini ifade eden Akgüzel, şu talepte bulundu: “Bakanlık, bizlerle bir sözleşme imzalanmayacağını beyan etti. Devletimizden ve bakanlığımızdan tek talebimiz, broşürde yer alan ve bizlerin içini rahatlatan bilgilerin bir kısmının resmi bir evrakla bize verilmesi.”