Fikirtepe toz duman!

Fikirtepe’deki beton santrallerinin yarattığı tozumanın insan sağlığı üzerinde ciddi riskler yarattığının ortaya çıkmasına rağmen şantiyeler üretim yapmaya devam ediyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne şikâyetlerini ileten Fikirtepeliler, çareyi yolları kapatmakta buldu

Fikirtepe’deki beton şantiyelerinin yarattığı tozumanın, hem bölgenin havasını olumsuz etkilediği, hem de insan ve hayvan sağlığı üzerinde ciddi sağlık sorunları oluşturduğu raporlarla açıklanmasına rağmen santrallerin beton üretimi devam ediyor. Fikirtepe’de şu an 7 adet beton şantiyesi mevcut. Bölgede hazır beton üreten bu şantiyeler, mahallenin tamamına toz yayıyor. Evlerin içi, arabalar ve dükkânlar tamamen tozla doluyor.

Kadıköy Belediyesi’nin geçtiğimiz ay yaptığı hava ölçüm sonuçlarına göre ise şantiyelerden ve inşaatlardan yayılan tozun insan sağlığı üzerinde ciddi risk yarattığı ortaya çıkmıştı. Kadıköy Belediyesi tarafından 28 Haziran’dan beri iki ayrı istasyonda yaptırılan hava kalitesi ölçüm sonuçlarına göre, Fikirtepe’de “Partikül madde 10” (PM10) için olması gereken sınır değer 70 iken, 17 Temmuz ‘da yapılan ölçümlerde bu oran 135,66 µg/m3, 19 Temmuz’da 161,66 µg/m3, 20 Temmuz’da ise 145,85 µg/m3 olarak belirlenmişti.

Partikül madde 2,5 (PM2.5) için olması gereken sınır değer ise 25 µg/m3 (DSÖ) iken, 17 Temmuz’da yapılan ölçümlerde bu oran 115,73 µg/m3, 19 Temmuz’da 25.21 µg/m3, 20 Temmuz’da ise 91.86 µg/m3 ölçülerek olması gereken değerlerin çok üzerinde çıkmıştı.

SANTRALLER KAPATILMADI

Sonuçları değerlendiren uzmanlar ise Fikirtepe’deki hava kalitesinin çok düşük olduğunu ve havaya yayılan tozun halk sağlığını ciddi derecede tehdit ettiğini vurgulamıştı. Ancak sonuçların açıklanmasının üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen beton santrallerinin kapatılması yönünde somut bir adım atılmadı. Bölgede yetkili kurum ise; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde olan İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü.

“Kadıköy Belediyesi olarak Fikirtepe’de hava kirliliğini ölçtük ve çıkan sonuçlar insan sağlığını tehdit edecek düzeyde. Buradaki kirliliğin asıl nedenlerinden biri de beton santralleri. Sadece şantiye içine beton dökmeleri gerekirken dışarıdaki şantiyelere de beton satıyorlar. Biz vatandaşlarımızın sağlığını düşünüyoruz. Burada bizim önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli yaşamaları. Kirliliği meydana getiren olumsuzlukları ortadan kaldırmayız. Kadıköy Belediyesi olarak orada yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini düşünmek zorundayız” dedi.

Şu ana kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden hiçbir yetkilinin konuyla ilgili görüşme sağlamadığını söyleyen Nuhoğlu, sorunun ortadan kaldırılması için bütün kurumların ortak bir çalışma yürütmesi gerektiğini ifade etti.

ÇEVRE İL MÜDÜRÜYLE GÖRÜŞTÜLER

Mahalle sakinlerinin çözüm arayışları ise devam ediyor. Dumlupınar Mahalle Muhtarı Ahmet Gediz ve beraberindeki bir grup vatandaş şikâyetlerini ve taleplerini iletmek üzere İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Kaya’yla görüştü.

Fikirtepe’de devam eden sorunları Kaya’ya aktaran Ahmet Gediz, “Mahalleliyle birlikte müdürümüzle bir görüşme sağladık. Kronik hastalıkların başladığını ve mahalle halkının ciddi sorunlar yaşadığını kendisine ilettik. Sayın Kaya da sorunlarla ilgileneceğini ve kısa zamanda bu sorunun çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi” diye konuştu.

Fikirtepe bölgesinde 7 adet beton santralinin bulunduğunu da söyleyen Gediz, “Burada bulunan şantiyeler Fikirtepe’nin dışına beton satıyor. Bu santraller buraya yapılırken insan unsurunun da göz önünde bulundurulması gerekiyordu. Ancak bunların hiçbiri hesaba katılmamış. Yerinde inceleme yapılmadan masa başında kararlar veriliyor. Sayın Kaya’ya bu sorunun çözümü için kurumların ortak hareket etmesi önerisinde bulunduk” dedi.

YOLU KAPATIP EYLEM YAPTILAR

Sorunlar çözülmediği için Fikirtepeliler kendi çabalarıyla çözüm yolları arıyor. 9 Ağustos Çarşamba günü taşlarla yolu trafiğe kapatan vatandaşlar oturma eylemi yaparak kamyonların geçişine engel oldu. Yaklaşık 1 saat boyunca süren eylemde mahalle sakinleri, şantiyelerin 24 saat boyunca çalıştırıldığını ve Fikirtepe dışındaki inşaatlara da beton satışı yapıldığını söyledi. Hava kirliliğinin sağlıklarını ve günlük yaşamlarını olumsuz etkilediğini ifade eden Fikirtepeliler, şantiyelerin kapatılmasını ve kendilerinin de güvenli bir şekilde tahliye edilmesini istiyor. Güvenlik güçleriyle vatandaşlar arasındaki görüşmeden sonra yol trafiğe açıldı.

BAKANLIK ÖLÇÜM YAPMAYA BAŞLADI

Kadıköy Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bir yazı göndererek Fikirtepe’de hava kalitesinin ölçülmesini talep etti. Kadıköy Belediyesi’nin ilgili yazısında, kentsel dönüşüm projeleri sonucu binaların yenilenmesi ve beton santrallerinin sayısında artış görülmesinden kaynaklı kontrolsüz tozumanın meydana geldiği ve hava kalitesi üzerinde olumsuz etki yarattığı vurgulandı. Kadıköy Belediyesi’nin talebini değerlendiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 26 Temmuz’dan itibaren Atatürk Fen Lisesi bahçesinde bulunan Seyyar Hava Kalitesi Ölçüm Aracı ile hava kalitesi ölçümlerine başlandığı bilgisini verdi.