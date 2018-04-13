Fikirtepe çalıştayına çağrı

Tasarım Atölyesi Kadıköy’de bu ayın sonunda yapılacak olan “Fikirtepe Örneğinde Kentsel Dönüşüm Çalıştayı”na başvurular başladı

Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi Kadıköy (Tak)’ta 28 Nisan Cumartesi günü 09.30 – 17.30 saatleri arasında ücretsiz olarak yapılacak “Fikirtepe Örneğinde Kentsel Dönüşüm Çalıştayı”nın yürütücüsü Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Pelin Sarıoğlu Erdoğdu, Fikirtepe’nin İstanbul’un kentsel dönüşüm kapsamında mega projesi sayılabileceğini söyledi. Bu çalışmanın Kadıköy’ün önemli bir noktasında, D-100 karayolunun hemen yanında bulunduğunu anımsatan Erdoğdu, “Kentsel dönüşümde ‘yerinde dönüşüm’ projesi ile pilot bölge ilan edilen Fikirtepe, bir kentsel çöküntü alanından Türkiye’nin ‘Manhattan’ını yaratma projesi olarak başlayıp daha sonra ‘yerinden göç’ projesine dönüşen ve kent belleğini tamamen silip bambaşka bir demografik yapı yaratan bir projeye dönüşmüştür. Amacımız, farklı disiplinlerden katılımcılarla birlikte Fikirtepe’de oluşan planlama, mimari, ulaşım ve sosyal sorunları bir konuşmacı-izleyici formatından daha çok, interaktif bir şekilde tartışıp beyin fırtınası yapacağımız bir çalıştay gerçekleştirmektir” dedi.

Bu kapsamda katılımcıların kentsel dönüşümle alakalı 200 kelimelik bir özet hazırlayıp, 19 Nisan’a dek başvurması gerekiyor.

Başvuru içi: Can Orhan (Doğuş Üniversitesi) canorhanh@gmail.com