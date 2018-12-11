Haftalık Bağımsız Gazete 12 Aralık 2018
Yaşam
Açık Gardırop’un kapıları tüm Türkiye’ye açık
Açık Gardırop’un kapıları tüm Türkiye’ye açık
Spor
Futbolun homofobiyle imtihanı
Futbolun homofobiyle imtihanı
Gündem
“Öğretmenler düşük gelir elde ediyorlar”
“Öğretmenler düşük gelir elde ediyorlar”
Kültür Sanat
Çizgi romanın ustası Kadıköy’de
Çizgi romanın ustası Kadıköy’de

Fenerbahçeli balıkçılar kazandı

Özelleştirme kapsamına alınan Fenerbahçe-Kalamış Limanı’ndan çıkarılmak istenen 11 balıkçıdan üçünün davası sonuçlandı. Mahkeme, tahliye kararlarının durdurulmasına karar verdi

Fenerbahçeli balıkçılar kazandı
Erhan DEMİRTAŞ

Özelleştirme kapsamına alınan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nda yeni gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe barınağında bulunan ruhsatlı balıkçı tekne sahiplerine limanı boşaltmaları için İstanbul Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından tebligat gönderilmişti. Tebligatta 11 balıkçının 1 ay içinde limanı terk etmesi ve Bostancı, Salacak ile  Küçükyalı’da bulunan kooperatiflerin bünyelerine geçmeleri istenmişti.

BALIKÇILAR LİMANDA KALIYOR

Kadıköy Kent Konseyi’nin desteğiyle Avukat Doğuşcan Aydın Aygün, 11 balıkçının limanda kalması için Danıştay’a iptal davası açtı. İstanbul  3. ve 11. İdare Mahkemeleri, bu 11 iptal davasından 2 tanesinde tahliye kararının durdurulması ve iptali, birinde ise yürütmeyi durdurma kararı verdi. 8 balıkçının iptal davası ise sürüyor.

“DİĞER BALIKÇILAR DA KAZANACAK”

Fenerbahçe Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ferhat Akkaya, mahkemenin kararını değerlendirdi.  Limandan tahliye edilmek istenen balıkçıların Fenerbahçe Su Ürünleri Kooperatifi’nin ortakları olduğunu ve ruhsatlarının bulunduğunu vurgulayan Akkaya, şöyle konuştu:  “2015 yılında düzenlenen imar planlarında balıkçı barınağı fonksiyonu vardı. 2017 planlarında ise sırf kapasiteyi arttırmak için barınak planlardan çıkarıldı. Kooperatifimizin merkezi ve faaliyet bölgesi Fenerbahçe marinanın içinde olmasına rağmen bizi yerimizden çıkarmak için tebligat yaptılar. Kanunen yer göstermek zorunda olduklarından çevre ilçelerde başka kooperatif barınaklarına balıkçı teknelerimizi dağıtmak istediler. Ancak kanuna göre bir kooperatifin ortakları, kendi çalışma bölgesi dışında çalışmaya ve  faaliyet göstermeye zorlanamaz. Biz de başka limanlarda çalışamayız. Bu karara karşı dava açıldı. Biz kendi bölgemizden ayrılmak istemiyoruz. Burada yeterli yer var. Şimdilik 3 arkadaşımız kazandı ama diğer balıkçı arkadaşlarımız da davayı kazanacak.”

KEŞİF BEKLENİYOR

Gelişmeler hakkında bilgi veren Avukat Doğuşcan Aydın Aygün, “Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 06.11.2017 tarihli 2017/106 sayılı kararının iptali için açtığımız davalar devam ediyor. Danıştay 6. Dairesi ilgili dava dosyalarında bilirkişi raporu alınmasına karar verdi ancak daha keşif gerçekleşmedi. Davaya konu düzenleme ile park alanlarının yok olacağına, bölge trafiğinin artacağına ve bölge ekolojisinin tahrip olacağına dikkat çekilmesi gerekiyor.” dedi.

Aygün, iptali istenen planların ise şehircilik ilkelerine, kamu yararına ve hukuka aykırı olduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

Yedi yıl önce özelleştirme kapsamına alınan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı hakkında Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun kararıyla onaylanmış,  söz konusu karar 10.11.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştı. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2017 yılındaki yeni kararıyla özelleştirilen alan 42 bin 833 metrekare arttırılmış oldu. Liman 36 yıl süreyle işletilmek üzere ihaleye çıkarıldı.

Bütün bu kararlardan sonra hem mahalle sakinleri hem de Kadıköy Kent Konseyi’ne bağlı STK temsilcileri kararın iptali için Özelleştirme Yüksek Kurulu’na itirazlarda bulundu. Özelleştirme Yüksek Kurulu, itirazlara ilişkin kararını açıkladı. 5 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre yapılan itirazların hepsi reddedildi. Kadıköy Kent Konseyi’nin 11 Aralık 2017’de Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı ile ilgili kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile açtığı Hemşehri davası ise Danıştay’da sürüyor.

Etiketler; #kadıköykentkonseyi #fenerbahçekalamış #yatlimanı #kadıköybelediyesi #kadikoy #fenerbahçebalıkçı
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
İlişkili Haberler
Kalamış’ta özelleştirme ihalesi geri çekildi
Kalamış’ta özelleştirme ihalesi geri çekildi
Kalamış nöbeti sürüyor
Kalamış nöbeti sürüyor
Mahalleliden Kalamış için nöbet
Mahalleliden Kalamış için nöbet
Balıkçılar “sürgünü” kabul etmiyor
Balıkçılar “sürgünü” kabul etmiyor
Özelleştirme Yüksek Kurulu tüm itirazları reddetti
Özelleştirme Yüksek Kurulu tüm itirazları reddetti
Kadıköylüler kıyılarına sahip çıkıyor
Kadıköylüler kıyılarına sahip çıkıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.