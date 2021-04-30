Haftalık Bağımsız Gazete 01 Mayıs 2021
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“Fenerbahçe- Kalamış Limanı’na sahip çıkıyoruz”

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın yapılaşmaya açılmasına ve özelleştirilmesine karşı çıkan Kadıköylüler imza kampanyası başlattı

“Fenerbahçe- Kalamış Limanı’na sahip çıkıyoruz”
Erhan DEMİRTAŞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl süreyle özelleştirileceğini duyurmuştu. Ancak 32 Kadıköylü vatandaş, yat limanı için hazırlanan imar planlarının iptal edilmesi istemiyle geçtiğimiz şubat ayında Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuruda bulunmuştu. “Anayasa Mahkemesi’nin kararının beklenmeden limanın özelleştirilmesi kabul edilemez” diyen  Fenerbahçe-Kalamış Dayanışması imza kampanyası başlattı.

Dayanışma konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, liman için oluşturulan planlarda ÇED raporunun hazırlanmadığı hatırlatılırken söz konusu planın hayata geçirilmesi durumunda halkın kıyıları kullanamayacağı, bölgedeki yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunun artacağı ve  kent siluetinin bozulacağı uyarısında bulunuldu. 

Açıklamada, alanın küçülmesi ile beraber Kalamış’la özdeşleşen yelken sporunun da tehlikeye gireceği belirtilirken, şöyle devam edildi: “Fenerbahçe- Kalamış Yat Limanının kapasitesini sadece 200 yat artırmak pahasına dolgu alana 40 bin metrekare inşaat yapılması  planlanıyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi’nin kararını dahi beklemeden alanı 40 yıllığına satmak için ihaleye çıkarttı. Kadıköylüler olarak, betonlaşmaya karşı çıkmak, denizimize, kıyılarımıza, yeşil ve park alanlarımıza sahip çıkmak için limanın en azından mevcut halinde kalmasını ve biz Kadıköylülerin sesine kulak verilmesini istiyoruz. Fenerbahçe- Kalamış koyuna, Kalamış  Parkına sahip çıkıyoruz ve çıkmaya da devam edeceğiz. Zira bunu kendimiz kadar gelecek kuşaklar için bir borç bilerek yapıyoruz.”                                                                                  

NE OLMUŞTU?

Yat limanı ile ilgili İmar planı değişikliğinin iptali için 2017 yılından bu yana Kadıköy Belediyesi, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, balıkçı kooperatifleri ve Kadıköylüler tarafından altı ayrı dava açıldı. Davalar, Danıştay 6. İdaresinde birlikte yürütülmüş ve bilirkişi incelemesine gitti. Danıştay 6. İdaresi, davaları 12.02.2020 tarihli kararı ile reddetti.  Davacılar da kararın temyiz edilmesi için Danıştay İdari Davalar Kuruluna başvurdu. Danıştay İdari Davalar Kurulu ise oy çokluğu ile temyiz isteminin reddine karar verdi. 32 Kadıköylü vatandaş, yat limanı için hazırlanan imar planlarının iptal edilmesi istemiyle geçtiğimiz şubat ayında Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuruda bulunmuştu.

İmza kampanyasına buradan ulaşabilirsiniz. 

Etiketler; #kalamış #fenerbahçe #fenerbahçe kalamış yat limanı #fenerbahçe kalamış dayanışması #kadikoy #Kadıköy Belediyesi
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