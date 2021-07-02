Fenerbahçe Kalamış ihalesi 21 Eylül’e ertelendi

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirilmesine ilişkin ihalede son teklif verme tarihi 21 Eylül’e ertelendi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ihaleye ilişkin ilanı mart ayında Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. İhalede son teklif verme tarihi ise 7 Temmuz olarak belirlenmişti. Özelleştirme İdaresi Başkanlığından (ÖİB) yapılan açıklamada, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’ye ait Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı için düzenlenecek ihalede son teklif verme tarihinin 21 Eylül’e ertelendiği duyuruldu.

İhale duyurusuna göre; Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı" 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecek. İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü yöntemiyle gerçekleştirilecek, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.