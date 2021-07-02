Haftalık Bağımsız Gazete 02 Temmuz 2021
Spor
Halkın gururu: Athletic Bilbao
Halkın gururu: Athletic Bilbao
Yazı Dizisi
Tarih Yazan Kadınlar-18
Tarih Yazan Kadınlar-18
Edebiyat hayatından hatırlamalar
Behçet Aysan: Düello
Behçet Aysan: Düello
Yazı Dizisi
Kadıköy'ün Kronolojisi (8)
Kadıköy'ün Kronolojisi (8)

Fenerbahçe Kalamış ihalesi 21 Eylül’e ertelendi

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirilmesine ilişkin ihalede son teklif verme tarihi 21 Eylül’e ertelendi

Fenerbahçe Kalamış ihalesi 21 Eylül’e ertelendi
Erhan DEMİRTAŞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ihaleye ilişkin ilanı mart ayında Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. İhalede son teklif verme tarihi ise 7 Temmuz olarak belirlenmişti. Özelleştirme İdaresi Başkanlığından (ÖİB) yapılan açıklamada, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’ye ait Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı için düzenlenecek ihalede son teklif verme tarihinin 21 Eylül’e ertelendiği duyuruldu.  

İhale duyurusuna göre; Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı" 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecek. İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü yöntemiyle gerçekleştirilecek, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

Etiketler; #özelleştirme idaresi başkanlığı #özelleştirme #kalamış #mimarlar odası #Kadıköy Belediyesi #kadikoy #yat limanı #liman #fenerbahçe kalamış yat limanı
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
İlişkili Haberler
Dünden bugüne Fenerbahçe-Kalamış Limanı
Dünden bugüne Fenerbahçe-Kalamış Limanı
Özelleştirme İdaresi Belediye’nin Kalamış başvurusunu reddetti
Özelleştirme İdaresi Belediye’nin Kalamış başvurusunu reddetti
Kalamış için pedal çevirecekler
Kalamış için pedal çevirecekler
“Kalamış’ın geleceği bizimle güzel”
“Kalamış’ın geleceği bizimle güzel”
Kamu arazilerinin özelleştirilmesi AKP döneminde arttı
Kamu arazilerinin özelleştirilmesi AKP döneminde arttı
Kadıköylüler sahiline sahip çıkıyor
Kadıköylüler sahiline sahip çıkıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.