Faaliyet Raporu kabul edildi

Kadıköy Belediyesi 2017 Faaliyet Raporu, Belediye Meclis’ine sunuldu. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu belediyenin 2017 yılı faaliyetlerini anlattı

Kadıköy Belediyesi’nin 2017 yılı Faaliyet Raporu, geçtiğimiz günlerde Belediye Meclisi’nde görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.

Faaliyet Raporu hakkında belediye meclisi ve yurttaşları bilgilendiren Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu 2017 yılı faaliyet ve yatırımlarını bir sunum eşliğinde anlattı.

Görevde dört yılı geride bıraktığını belirten Nuhoğlu geçen dört yıl içinde ülkenin üç seçim bir referandum ve bir darbe girişimi geçirdiğini hatırlatarak şunları söyledi: “Türkiye gerginlikler yaşamasına rağmen hiç vazgeçmedik, teslim olmadık, bunlardan etkilenmedik. Hiç bütçemiz yok demedik, personel çıkarmadık, çalışanlarımız mesai saati demeden özveriyle çalıştı.”

Kadıköy’de arsa sorunu olduğu için göreve geldiklerinde belediye bütçesinden parayla arsa satın aldıklarını belirten Nuhoğlu, kamu arazilerinin satılmasının doğru olmadığını bir kez daha tekrarladı. “Bu araziler babanızın malı değil. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak zorundayız” diyen Nuhoğlu kamu arazilerinin kamu ihtiyaçlarına göre kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Dört yıl içinde hizmete giren projelerden örnekler veren Nuhoğlu, Kadıköy Akademi’de siyasetçi, bürokrat ve akademisyenlerin ortak çalışma yaptıklarını, Karikatür Evi’nde yüzlerce çocuğun atölyelere katıldığını, Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri için yapılan pansiyonda 300 öğrencinin barındığını, Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası’nın dünyadaki on okul arasına girdiğini hatırlattı. Her yaştan Kadıköylüye, yaşamın her alanında destek vermeyi amaç edindiklerini belirten Nuhoğlu “Farklı partilerde, farklı düşüncelerde olabiliriz ama hepimiz bu ülkenin insanlarıyız, yaşadığımız bütün sorunlara birlikte çözüm üretmeliyiz.” dedi.

2017 yılı faaliyet raporu, Nuhoğlu’nun konuşmasının ardından yapılan oylama sonucu oy çokluğu ile kabul edildi.