Evsizler için neler yapılıyor?

Vefa Grubu tarafından 10 Aralık tarihinden itibaren otellere yerleştirilen 66 evsiz kişiye her gün sıcak yemek hizmeti veren Kadıköy Belediyesi ayrıca giysi yardımını sürdürüyor

Korona virüsü tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasakları, İstanbul’da sokakta yaşayan evsiz vatandaşların daha fazla fark edilmelerini sağladı. Geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırmaya göre İstanbul’da 6 ila 8 bin arasında insan sokaklarda yaşıyor. Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün paylaştığı bilgilere göre ise Kadıköy’de sokakta yaşayan evsizlerin sayısının 150 olduğu tahmin ediliyor. Evsizler için en zorlu dönemlerden biri kış mevsimi. Zorlu kış şartlarında sokakta hayatta kalmaya çalışanların birçoğu maalesef hayatını kaybediyor.

BABACAN HAYATINI KAYBETTİ

15 Ocak Cuma günü yaşamını yitiren 65 yaşındaki Sami Babacan da bu vatandaşlardan biri. Babacan’ın cansız bedeni Caferağa Mahallesinde bulundu. Hareketsiz şekilde yatan Sami Babacan’ı gören mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, Babacan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

“OTELE YERLEŞMEK İSTEMEDİ”

Kadıköy esnafının ve Kadıköy Belediyesi zabıta memurlarının verdiği bilgilere göre Babacan, yaklaşık beş yıldır sokaklarda yaşamını sürdürüyordu. Son altı aydır Kadıköy Çarşı’da görev yapan Kadıköy Belediyesi zabıta memuru Yunus Doğan da zaman zaman Babacan’la karşılaştığını ve kendisine giysi yardımında bulunduğunu ifade etti. Ölmeden önce Babacan’la karşılaştığını belirten Doğan, şunları söyledi: “Her gün sabah saat 9.00’da çarşının içinden geçerdi. Çay ve yemek ikram ederdim. Herkesten yemek ya da giysi istemezdi. Evden giymediğim giysileri getirir ona verirdim. En son 14 Ocak Perşembe günü gördüm. ‘Seni otele yerleştirelim, bu hafta soğuk geçecek’ dedim. Kapalı alanda kalmak istemediğini söyleyip teklifimi reddetti. Vatandaşın rızası olmadan onları maalesef götüremiyoruz. Bizim böyle bir yetkimiz yok.”

Sami Babacan’ı tanıyan sadece zabıta memurları değil. Kadıköy Belediyesi Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi çalışanları da Sami Babacan’ın zaman zaman merkezi ziyaret ettiğini söylüyor. Çalışanların verdiği bilgilere göre, Babacan’a birçok defa giysi yardımında bulunulmuş.

66 KİŞİ OTELLERDE KALIYOR

Kış mevsiminin başlamasıyla beraber Kadıköy’de üç otel evsizler için kullanılmaya başlandı. Kadıköy Belediye Başkanlığının da içinde bulunduğu Kadıköy Kaymakamlığı “Vefa Grubu” çalışmaları kapsamında 10 Aralık 2020 tarihinden itibaren 66 evsiz vatandaş Kadıköy’deki otellere yerleştirildi.

SICAK YEMEK VERİLİYOR

Kadıköy Belediyesi, korona virüsü salgınının Türkiye’de başlamasıyla birlikte yaşlı vatandaşlar ve karantinada olan hastalar için “Sıcak Yemek” kampanyası başlatmıştı. Kadıköy Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün verdiği bilgilere göre bu hizmetten evsiz vatandaşlar da faydalandı. Kadıköy Belediyesinin otellere yerleştirilen vatandaşlar için de her gün olmak üzere sıcak yemek hizmeti devam ediyor.

“20 BİN PARÇA GİYSİ VERİLDİ”

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne başvuran evsiz vatandaşlar aynı zamanda Açık Gardırop 2. El Giysi Mağazasından giysi desteği de alabiliyor. Müdürlüğün verdiği bilgilere göre, sokakta yaşayan vatandaşlara 2019 yılının tamamında toplam 20 bin parça giysi desteği sağlandı. Bu yıl korona virüsü önlemleri kapsamında sosyal hizmet merkezleri üzerinden devam eden çalışma neticesinde aralık ayından beri özellikle kışlık 596 parça giysi ve battaniye ile yorgan gibi tekstil ürünleri desteği sağlandı.

Kadıköy’de yaşayan evsiz vatandaşlar hem giysi yardımı almak hem de otelde kalmak için

Kadıköy Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezlerine başvurabilirler. Kadıköy Kaymakamlığının yaptığı yönlendirmeler, Kadıköy Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezlerinde çalışan uzman elemanlar tarafından değerlendiriliyor ve sonuçlandırılıyor.

Kadıköy Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezlerinin iletişim bilgileri şöyle:

Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi

Adres: Rasimpaşa Mah. İskele Sokak No: 2 - Kadıköy

Telefon: 0216 349 11 89 / 0216 418 21 75

Web : www.kadikoy.bel.tr/genel/rasimpasa-sosyal-hizmet-merkezi-2019

19 Mayıs Sosyal Hizmet Merkezi

Adres: 19 Mayıs Mah. Bayar Cad. Sultan Sok. No:28 Kadıköy / İstanbul

Telefon: 0216 411 48 33

Web : http://www.kadikoy.bel.tr/Kurumsal/Mudurlukler/sosyal-destek-hizmetleri-mudurlugu

Göztepe Sosyal Hizmet Merkezi

Adres: Göztepe Mah. Tepegöz Sok. No:41/1 Kadıköy / İstanbul

Telefon: 0216 357 10 93 - 0216 357 35 04

Web : http://www.kadikoy.bel.tr/Kurumsal/Mudurlukler/sosyal-destek-hizmetleri-mudurlugu

Kuşdili Sosyal Hizmet Merkezi

Adres: Osmanağa Mah Hasırcıbaşı Cad.No: 2 – Kadıköy

Telefon: 0216 349 61 67

Web : www.kadikoy.bel.tr/genel/kusdili-sosyal-hizmet-merkezi

Yeldeğirmeni Sosyal Hizmet Merkezi

Adres: Rasimpaşa Mah. Uzunhafız Sok. No: 100 Kat: 1 - Kadıköy

Telefon: 0216 414 31 86

Web : www.kadikoy.bel.tr/genel/yeldegirmeni-sosyal-hizmet-merkezi