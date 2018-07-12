Evlenme ve doğum yaşı yükseliyor

TÜİK, 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü vesilesiyle Türkiye’deki doğum, evlilik ve aile istatistiklerini yayımladı. İstanbul’un en büyük 13. ilçesi olma özelliğini taşıyan Kadıköy’de ise geçtiğimiz yıllara göre nüfus azalıyor.

Dünya Nüfusu Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 1989 yılında, dünya nüfusunun 5 milyarı aşması sebebiyle belirlendi. Bu çerçevede her yılın 11 Temmuz gününde dünya nüfusuna dair önemli konular ele alınarak farkındalık arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor. Bu yıl belirlenen tema da “aile planlaması” oldu. Bu çerçevede ülkemizde de TÜİK tarafından doğum, aile ve evlenme istatistikleri paylaşıldı.

Doğum istatistiklerinde %17.9 ile İstanbul başı çekerken onu %5.8 ile Ankara takip ediyor. Doğurganlık hızı her 15-49 yaş aralığında bir kadının doğurabileceği ortalama çocuk sayısını belli ediyor ve 2017 yılında ortalama doğurganlık 2,07 olarak belirlendi.

Evlenme yaşı yükseldi

Türkiye’de çocuk yaşta evlilik en tartışmalı konulardan biri. 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarındaki resmi evlenme oranı geçtiğimiz yıla göre düşerken; kız çocuklarının evlenme oranı Ağrı’da %16.6’ya, Muş’ta %16,1’e kadar çıktığı görüldü. Türkiye’de ayrıca ilk evlenme yaşı yükseldi ve 2013’te kadınlar açısından ortalama evlenme yaşı 24 olurken 2017 yılında bu sayı 24,6’ya geldi. Geçtiğimiz yıl doğum yapan kadınların %1,6’sı aynı anda birden fazla çocuk doğurdu. Çoğul doğumların %97,7’sini ikizler oluşturdu. Ayrıca her doğumdan biri sezaryen ile gerçekleşti.

Geçtiğimiz yıl doğumdaki ortalama yaş 28,7 olarak belirlendi. Doğum yaşının gittikçe arttığı ise istatistiklerle ortaya konmuş oldu. Genel nüfus özelliklerine baktığımızda ise hanehalkı büyüklüğünün azaldığını görüyoruz. Ortalama hane halkı büyüklüğü 3,4 olarak açıklandı ancak Şırnak (6,4), Hakkari (5,7), Şanlıurfa (5,7) gibi illerdeki yüksek hane halkı büyüklüğü dikkat çekti.

Kadıköy nüfusu azalıyor

Kadıköy özelinde baktığımızda ise TÜİK’in her sene başında açıkladığı rakamlara göre Kadıköy nüfusunun 2017 yılında geçen yıla göre 849 kişi azalarak 451 bin 453 olduğunu görüyoruz. Kadıköy nüfusunun 203 bin 576'sını erkekler, 247 bin 877'sini ise kadınlar oluştururken Kadıköy İstanbul’un en büyük 13. ilçesi olarak açıklanmıştı.

Kadıköy özelinde yıllara göre nüfusa bakıldığında ise 2007’den bu yana bir düşüş olduğu görülüyor. Rakam olarak paylaşacak olursak 2007’de 744 bin 670 olan nüfus 10 yılda 451 bine düşmüş oldu.

Kadıköy’ün mahallelerine göz attığımızda ise 35 bin 260 ile Göztepe Mahallesi en kalabalık mahalle olurken; Göztepe’yi 34 bin 164 ile Kozyatağı, 33 bin 166 ile Merdivenköy, 31 bin 450 ile Bostancı, 31 bin 98 ile Sahrayıcedit mahalleleri takip etti. 451 bin 453 nüfuslu Kadıköy’de en az insanın yaşadığı mahalle ise 7 bin 839 ile Koşuyolu oldu. 8 bin 95 ile Zühtüpaşa, 8 bin 466 ile Osmanağa mahalleleri Koşuyolu’nun üstünde yer alan mahalleler olarak dikkat çekti.