Erenköy ve Caddebostan mahalle toplantısı gerçekleşti

"Konuşan Kadıköy" sloganı ile düzenlenen mahalle toplantılarının Erenköy ve Caddebostan mahalle buluşması, 22 Haziran tarihinde gerçekleşti. Başkan Odabaşı, sorunları dinledi, talepleri tek tek not aldı.

Kadıköy Belediyesi'nin 'Konuşan Kadıköy' sloganı ile düzenlediği, Kadıköylülerin mahallelerine dair sorunlarını ve taleplerini dile getirdiği mahalle toplantıları devam ediyor. Erenköy ve Caddebostan Mahallesi'nin konuk olduğu toplantı, 22 Haziran tarihinde Caddebostan'da yapıldı. Toplantıya, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

Mahalle toplantısının açılış konuşmasını yapan Başkan Şerdil Dara Odabaşı, “Mahalle sorunlarını dinlemek, eleştiri ve önerilerinizi almak istiyoruz. Neyi doğru neyi eksik yapıyoruz sizden dinlemek istiyoruz” dedi.

Açılış konuşmasının ardından söz alan mahalle sakinleri, sivrisinek, kaldırım ve yol çalışması, deprem, kalamış, apartman görevlilerinin fazla su kullanması gibi birçok sorunu dile getirdi. Başkan Şerdil Dara Odabaşı tüm sorunları, talepleri ve önerileri dinledi, tek tek not aldı.

“ÖNEMLİ OLAN BATAKLIĞI KURUTMAK”

Sivrisineğin üreme noktalarının tespit edilmesi gerektiğini söyleyen Başkanı Odabaşı, “Su birikintisi olan yerlerde sivrisinek popülasyonu artıyor. Örneğin çevrenizde bir inşaat yarım kalmışsa onu bildirin. Biz oradaki suyu kurutarak o bölgedeki sivrisineğin üremesini engelliyoruz. Önemli olan bataklığı kurutmak. İlaçlayarak doğaya vereceğimiz o zehirle belki sivrisineği öldürüyoruz ama başka popülasyonları da engelliyoruz. Sokaktaki hayvanlara su bırakıyoruz. Kontrolsüz bırakılan su kapları, Kurbağalıdere'den daha fazla sivrisinek üretiyor. Bu bilimsel bir tespit” diye konuştu.

“KONTROL EDEBİLMEK İÇİN TOPLUYORUZ”

“Bazı sokaklarda kaldırım ve asfalt çalışması yaptık. Bazı sokakları da bıraktık. Çünkü daha o sokakların altyapısı bitmedi. Önce altyapı bitecek. Ondan sonra kaldırım ve asfalt yapımına geçiyoruz” diyen Başkan Şerdil Dara Odabaşı, konuşmasına şöyle devam etti: “Uygunsuz yere araç park edenlere ceza yazma yetkisi bizde değil. Trafik müdürlüğünde. Zabıta uyarıyor ama yaptırım gücümüz yok. Scooter kullanımı ile ilgili mevzuat boşluğu var. Yetki noktasında bir karmaşa var. Kadıköy'deki scooter sayısı korkunç rakamlara ulaştı. Kontrol altına alabilmek amacıyla yetkimiz dahilindeki scooterları toplamaya başladık. Her yerdeler, bir anda karşınıza çıkıyorlar ve kontrolsüz kullanılıyorlar. Normal yol akışında, bisiklet yolunda gitmesi gerekirken, hızlıca parklardan ve kaldırımlardan geçiyor ve çarpıyor. Bir ihtiyaç ama bu ihtiyaç benim özgürlük alanıma girmemeli.”

Başkan Odabaşı, “Keşke kaldırımlara dubaları koymasak. Ama arabalar kaldırıma park ediyor. Avrupa'da yok ama Avrupa'da kaldırıma park eden de yok. Araç mı yaya mı tercihinde yayadan yana tercih yaptık. O yüzden kaldırımları mümkün olduğunca genişletmeye çalışıyoruz” dedi.

“YAĞMUR SUYU HASADI”

Sosyal medyadan su kullanımı ile ilgili “Arabanızı yıkamayın. Çok fazla su tüketmeyin” diye sürekli uyarıda bulunduklarını belirten Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Yeni binalara yağmur suyu hasadı makinesi koyma zorunluluğu getirdik. 400 metrekareden büyük olan inşaatlarda artık yağmur suyu hasadı makinesi olacak. 200 metrekareden büyük olan inşaatlarda ise gri su olacak. Yani kullandığınız suyu ağaç ile bahçe sulama ve klozetlerde tekrar kullanacaksanız” diye konuştu.

DEPREME ÜÇ AŞAMALI HAZIRLIK

Depremin kaçınılmaz bir gerçek olduğunun üzerinde duran Odabaşı, bilgilendirmeyi şu şekilde sürdürdü: “Deprem öncesi, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler diye depreme hazırlığı üçe ayırdık. Depremi baz alarak alt yapı çalışmaları devam ediyor. Salgın hastalıklara neden olmamak için alt yapımızı yenilenmeye başladık. Çünkü yağmur atık suyunu yenilemediğiniz zaman deprem olduğunda su basacak, daha fazla mikrop ortada dolaşacak. Telsiz sayımızı artırdık. Çamlıca kulesinde bir yer kiraladık. Oradan Belediye'nin kendi telsiz yapısını korumak için. Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı'nda eğitimler veriliyor. Arama kurtarma ekibimiz var. Ekibimizi güçlendiriyoruz. Alt yapısını geliştiriyoruz. Sözleşmesi imzalandı. 45 gün içinde gezici aşevi gelecek. Sahra çadırlarının siparişini verdik. Önümüzdeki birkaç hafta içinde binanıza hangi toplanma alanına gideceğinizi gösteren karekodlar yapıştrılacak.”

Odabaşı, “Belediye binası ekonomik olarak ömrünü doldurdu, oraya yeni bir bina yapmanın ekonomik bir karşılığı yok. Çünkü altı balçık. Belediye binasını başka yere götüreceğiz. Onla ilgili çalışmalar devam ediyor “ dedi.

Başkan Odabaşı, biyolojik arıtma tesislerine ilişkin olarak sorulan soruya, “ Ne yazık ki Kadıköydeki ön arıtmayı biyolojik arıtmaya döndürebilme şansımız yok. Teknik olarak imkansız. Çünkü biyolojik arıtma sadece karbonu ayırıyor sudan. İleri biyolojik arıtma da fosfatı ve azotu ayırıyor. Karbonu ayırabilmek için çok büyük su dinlenme havuzlarının yapılması gerekiyor. Karbondan arınan su denize verilsin diye. Orada onu yapacak yer yok. Şu anki teknoloji buna el vermiyor. Çok zor.”

KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ BAŞLIYOR

Kadıköy'ün kültür ve sanatın beşiği olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, temmuz ayından itibaren parklarda çocuklara ve yetişkinlere yönelik kültür ve sanat etkinliğinin olacağının duyurusunu da yaptı.

Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'ndeki yatış yeri ile ilgili soru hakkında Başkan Odabaşı, “Merkez'de ameliyat sonrası yatış yeri var. Sayısı az olabilir. Çoğaltabiliriz. Veteriner hekim ile teknikeri alınacak. Veteriner ambulansının saatini kademeli olarak çıkaracağız. Kısırlaştırmayı da yapıyoruz” dedi.

“KALAMIŞ BİZİMLE GÜZEL”

Şerdil Dara Odabaşı, Kalamış süreci hakkında da şu bilgileri verdi: “Kalamış marina 1984 yılında Kadıköy Belediyesi tarafından inşa ediliyor. 1987 yılında bir firmaya kiraya veriliyor. O firma burayı işletmeye başlıyor. 2010 yılında o firma başka birine satılıyor. Sonra 2010 yılında burası Kadıköy Belediyesi'nden alınıyor. 2011 yılında bir özelleştirme süreci başlıyor. 2014 yılında bir imar değişikliği geliyor. İptal ediliyor. 2017 yılında yeni özelleştirme kararı ve yeni bir imar değişikliği yapılıyor. Kadıköy Belediyesi, kent konseyi ve yurttaşlar dava açıyor. Bu davalar reddedildi ve özelleştirme süreci başladı.”

“Bu arada Kalamış Yelken Kulübü'nün daha önce kullandığı bir alan da özelleştirme kapsamına alındı. Biz özelleştirme idaresine ‘Burayı özelleştirmeyin. Siz işletmiyorsanız bize verin biz işletiriz. Beton yapacaksınız. Kalamış Parkı'nın içine girme ihtimaliniz var. Yeni ticari alanlar üreteceksiniz. Bunları yapmayın. Kadıköy'ün artık bir metrekare bile betona tahammülü yok. Burayı bize devredin. Bir metrekare beton yapmadan burayı mevcut hali ile yenileyelim’ diye yazı yazdık. Bize cevap vermediler. Bunun üzerine Kadıköy Belediye Meclisi, haziran ayı toplantısında ihaleye girmek için belediye başkanına yetki verdi. 7 Temmuz'da ihaleye gireceğiz. Sonucu ne olur bilmiyorum. ‘Kalamış Bizimle Güzel’ isimli yeni bir kampanya başlatıyoruz. Tüm mecraları kullanacağız. İmza kampanyası başlatıyoruz. ‘Orası kamunundur. Kamuya geri verin’ talebimizi dile getiriyoruz.”