Enver Ercan sonsuzluğa uğurlandı

Varlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Yasakmeyve Komşu Yayınları imtiyaz sahibi Enver Ercan için, Kadıköy’de anma töreni düzenlendi.

SEYHAN KALKAN VAYİÇ

Uzun süredir yumuşak doku kanseri tedavisi gören Varlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Yasakmeyve Komşu Yayınları imtiyaz sahibi Enver Ercan (60), 22 Ocak Pazartesi günü yaşamını yitirdi. Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) Eski Genel Başkanı da olan Şair Enver Ercan için, 23 Ocak Salı günü Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde anma töreni düzenlendi.

Kızı Özge Ercan, “Bizim evde babam şiirlerini hep bana okurdu. Okuduğu şiirlere verdiğim tepkiyi ölçerdi. Ben babamı ayrıca oyun arkadaşımı da kaybettim. Sözcükler içinde uyusun. Siyasal ve toplumsal konulara duyarlı olan vicdanlı bir şairdi” dedi. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Şairler, toplumun değerlerdir. Onlar toplumun sönmeyen ışıklarıdır. Ölümden sonra da yanmaya devam edeceklerdir.” diye konuştu. “Şairin yüzü hayatına, hayatı da şiire benzer” diyen TYS Genel Başkanı Mustafa Köz, “Enver kardeşimdi, dostum ve arkadaşımdı. Çok önemli bir belleğe sahipti. Bize bıraktığı eserler, Türk şiirinin bir parçası olarak bizimle yaşayacak.” ifadesini kullandı. Ercan’ı zeki, vicdan sahibi ve sıkıntılarını içine atan bir insan olarak tanımlayan şair Ataol Behramoğlu, “Özgün bir şairdir. En başarılı şairlerdendir. Şiirlerinde mizah ve zeka vardır. Değerini içimizde hep diri tutacağız. ” derken, yazar Adnan Özyalçıner, “Şairliği bir yana edebiyat ve kültür de onun işiydi. Benim bildiğim Enver orada da kendine bir iş bulur. Bulamazsa da döner gelir. Kısa bir yaşam sürdü. Şiiri uzun sürsün.” dileğinde bulundu. Yazar Hasan Bülent Kahraman da, “Enver sadece hataya değil ölüme de direndi. Hayata karşı tutkulu bir insandı. İyimserdi. Paylaşımcıydı. Enver, seven, değer veren ve kompleksiz bir kişiydi.” yorumunu yaptı. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ise "Sokağı bilen biriydi. Sokağı inceliyordu. Gönül adamıydı. İlkeleri için savaşan bir adamdı. Edebiyatın tüm yönleriyle çok ilgiliydi" diye konuştu.

"GEÇTİĞİ HER ŞEYİ ÖPÜYOR ZAMAN"

Anma töreninde şairin doğum gününde yaptığı konuşma da dinletildi. Şairin, “İlk günden beri beni arayan ve ziyaretime gelen arkadaşlarımı saygıyla anıyorum ve sevgiyle kucaklıyorum. Doğum günüm kutlu olsun.” dediği bu konuşma, salonda duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Öğrencileri tarafından şairin şiirlerinin de okunduğu törenin ardından, ikinci tören ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii'nde düzenlendi. Cenaze törenine CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, TYS Başkanı Mustafa Köz, yazar Tuna Kiremitçi, Seray Şahiner, sanatçı Orhan Alkaya, müzisyen Mehtap Meral, şair Suna Aras ve gazeteci Cem Erciyes'in de aralarında olduğu kalabalık bir topluluk katıldı. Ercan'ın tabutunun üstüne şairin "Geçtiği her şeyi öpüyor zaman" adlı kitabı konuldu. Törenin ardından gazetecilere konuşan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Bir şaire yakışır gibi yaşadı Enver Ercan. Onlarca genci edebiyat dünyasına kazandırdı. Kısa yazmayı ve kısa konuşmayı severdi. Bugün yapılan törenlerde de buna dikkat edildi. Türkiye önemli bir şairini kaybetti" dedi. Ercan, öğle namazına müteakip Karacaahmet Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

‘’KÜLTÜR ADAMIYDI…’’

Ercan’ın yaşamını yitirmesinin hemen ardından Varlık dergisi tarafından “Varlık Ailesi” imzasıyla yazılı bir açıklama yayınlandı. Ercan için Yaşar Nabi Nayır’ın mirasını devralıp geliştiren ve Varlık dergisinin bugünlere gelmesini sağlayan en önemli isimlerden biri olduğu söylenen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “O sadece bir şair-yazar, editör değildi, edebiyatı güncel siyasi/toplumsal gelişmelerle, çeşitli sanat dallarıyla buluşturmayı hedefleyen, yorulmaksızın etkinlikler düzenleyen, dergiler çıkaran bir kültür adamıydı.” PEN Yazarlar Derneği’nin yazılı açıklamasında ise “Şair, yayıncı, yayın yönetmeni, editör, dost, sıcak, komik adam Enver Ercan’ı sonsuzluğa uğurluyoruz. Binlerce teşekkür Enver, sevgili arkadaşımız. En verimli çağında şiiri öksüz bırakan Enver Ercan’a rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.” denildi.

GAZETE KADIKÖY’E RÖPORTAJ VERMİŞTİ

Edebiyat dünyasının efsane dergisi Varlık’ın uzun süre genel yayın yönetmenliğini yapmış olan Enver Ercan, Yasakmeyve dergisini 12 yıldır Kadıköy’de okurla buluşturan Enver Ercan, 2015’te gazetemizden Kadir İncesu’ya bir röportaj vermişti. Ercan, ‘’Dergicilik her zaman gönül işi olmuştur ülkemizde. Birkaç kişi bir araya gelir, ceplerinde birkaç şiir, birkaç yazı vardır. Elbette bir de hevesleri! Dergi çıkarmayı bir plan, bir proje çerçevesinde düşünmedikleri için bir süre sonra batarlar. Yerlerini başka “hevesliler” alır. Güzelliği de buradadır bence. Hesapsızdır çıkışları çünkü. Birkaç yıl önce bir dostum, dergi çıkarmaya niyetlenmiş, maliyet hesaplarını ve dağıtım, tanıtım vb sorunları öğrenince “yahu, dergi çıkarmak akıl kârı değil” demişti. Ben de hak vermiştim kendisine. Hem hak verip hem de yıllardır dergicilik yaptığım için şaşırmıştı, ama şöyle bağlamıştım sözümü: “Evet, hayata göre sen haklısın, ama şiire göre ben!” Diyeceğim; yine dergiler çıkacak, yine batacak… Moda bir cümleyle özetlersek “batmak bu işin fıtratında var!” ‘’ demişti.

Enver Ercan, Gazete Kadıköy'ün Feneryolu'ndaki eski binasının önünde...