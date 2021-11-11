“Engelleri hep birlikte aşacağız” 

Uluslararası Rotary’nin ilk tema bazlı kulübü, Eşit ve Erişilebilir Yaşam Rotary Kulübü oldu. Kulübün Kadıköylü başkanı Nurçem Koç, aynı zamanda Rotary Kulübü’nün ortopedik engelli ilk başkanı

Uluslararası Rotary, bünyesinde tematik kulüplere de yer vereceğini duyurdu. Kadın, çevre, tarım, engellilik konularında kulüpler açmaya karar veren Rotary, ilk olarak Eşit ve Erişilebilir Yaşam Rotary Kulübü’nü kurdu. Kulübün başkanı Kadıköylü Nurçem Koç, aynı zamanda Rotary Kulübü’nün ortopedik engelli ilk başkanı olma özelliğini taşıyor.

Kulüp, engellilerin, engelli ailelerinin ve toplumun farkındalığını artıracak projeler geliştirmeyi hedefliyor. Koç, yapacakları çalışmaları şöyle anlattı: “Gençlerin potansiyelini ortaya çıkarabilmek amacıyla mentörlük programı, ailelere yönelik eğitici ve motivasyonel çalışmalar, belediyeler, öğretmenler ve öğrencilere yönelik seminerler, erişilebilirlik konusunda projeler, kariyer fırsatları yaratabilecek programlar, eğitim hakkı üzerine çalışmalar vb şeklinde özetleyebilirim.”

HER ENGEL GRUBUNU KAPSIYOR

Kulübün kuruluş hikayesini anlatan Koç, “Federasyon başkanımız Gülperi Gürpınar, Amerika seyahatinde sırf işitme engellilerden kurulu temalı bir kulüple karşılaşmış. Biz de Türkiye’de bunun bir benzerini kuralım diye düşündük. Danışmanımız, GS Rotary Kulübü Başkanı Dilek Can’ın araştırmaları sonucu her engel grubunu ve engelli ailelerini kapsayacak bir ekip kurmaya karar verildi. Sonrasında ben ve potansiyel kurucu üye olabilecek kişilerle zoom üzerinden görüşmeler yapıldı ve ekibimizi kurduk” dedi.

Kendisinden önce görme engelli Nurdeniz Tunçer’in Maslak Rotary Kulübü’ne başkanlık ettiğini söyleyen Koç, Tunçer’in ona rehber olduğunu söylüyor. Koç, “Engelli bireylerin yönetim kadrolarında olmaları farkındalık oluşması açısından çok önemli. Bakış açılarının zenginleşmesi, empati yeteneği kazanma, sorunları ilk ağızdan öğrenme, ihtiyaçların ve önceliklerin belirlenmesi, yapılacak hizmetlerin çeşitliliği bakımından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

ERİŞİLEBİLİR KADIKÖY

Engelli bir birey olarak Kadıköy’de yaşadığı için kendisini şanslı hissettiğini belirten Koç “Yapılan birçok düzenleme ve geliştirme olduğunu yaşayarak görüyorum. Bu noktada yapılanı muhafaza edip, üzerine ne koyabilirim mantığıyla ilerlemek, hatta engelli bireyleri de süreçlerin içine aktif olarak dahil edip fikir almanın Kadıköy’de erişilebilir yaşamı çok daha ileri bir noktaya taşıyacağına inancım tam. Engelleri hep birlikte aşacağız.”