En fazla yağmur Kadıköy’e düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Yakasını etkisi altına alan sağanak yağışta Şile ve Kadıköy'de metrekareye 40 kilograma kadar yağış düştüğünü açıkladı

Sabah saatlerinde başlayan yağmur Anadolu yakasında zor anların yaşanmasına neden oldu. Yer yer şiddetlenip aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle Anadolu yakasında bazı işyerleri ve evde su baskınları meydana geldi.

Foto: Metin Tokgöz/AA

Kadıköy’de de etkili olan yağmur nedeniyle Göztepe Şair Arşi Caddesi'nde rögarların tıkanması sonucu su taşkını yaşanırken, Fikirtepe metrobüs durağındaki alt geçidi de su bastı.

Bir başka su baskının yaşandığı yer ise Feneryolu Tren İstasyonu oldu. Su baskını sırasında 2 otomobilde mahsur kalan 3 kişi polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM’un verilerine göre, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur geçişleri neticesinde Kadıköy, Pendik, Tuzla, Ümraniye ve Sancaktepe bölgelerinde metrekareye ortalama 15 ila 20 kg arasında yağmur yağdı. En fazla yağış, 35- 40 kg Şile ve Kadıköy ilçelerinde gerçekleşti.

İBB, tarafından yapılan açıklamada yağış öncesi 4 bin 563 personel, 1.718 araç, iş makinesinin hazır olduğu belirtilerek şu ifadeleri yer verildi: "İBB, yağış öncesi 4 bin 563 personel, 1.718 araç, iş makinesi ve ekipmanları ile AKOM kameralarından tespit edilen ve 153 Beyaz Masa'ya gelen ihbarları değerlendirerek göllenme ve su baskınlarına anında müdahale etti.

Çekmeköy Madenler Altgeçit, TEM Çakmak Köprüsü altı, D100 Uzunçayır Kavşağı, D100 Fikirtepe Metrobüs İstasyonu mevkii, D100 Göztepe, Marmaray Feneryolu İstasyonu, Marmaray Suadiye İstasyonu, Marmaray Maltepe İstasyonu'nda oluşan göllenme ve su baskınları, İBB ekipleri tarafından anında müdahale ediliyor. İBB; İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB Trafik, Zabıta ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri ile yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşın İstanbul'un ana arterlerinde ve meydanlarında hazır beklemeye devam ediyor."