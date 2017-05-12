Emlak ve çevre vergisi ödemeleri başladı

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi’nin birinci taksit ödemeleri ve 6552 ve 6736 sayılı Kanunla yapılandırılan vadesi geçmiş taksitlendirilmiş borçların ödemeleri 1 Mayıs 2017 tarihinde başladı. Ödemeler 31 Mayıs 2017 tarihinde sona erecek. Mayıs ayı boyunca hafta sonu; cumartesi ve pazar günleri de dâhil Kadıköy Belediyesi Hasanpaşa merkez binada vezneler 09.00-16.00 arasında hizmet veriyor.

Ödemeler veznelerin yanı sıra, anlaşmalı bankalardan, akıllı telefonlardan, 444 55 22 nolu çağrı merkezi ve www.kadikoy.bel.tr adresinden yapılabiliyor.

Kadıköy Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu uyarılarda bulunuldu:

“Eski yıllardan vergi borcu bulunan ve 6552 ve 6736 sayılı kanun gereği taksitlendirme yapan yurttaşlarımızın taksit dönemlerinde ödemelerini yapmalarını rica ediyoruz. Vadesi geçmiş borcu olmayan yurttaşlarımızın son günlerde kalabalıkla ilgili sorunları olmaması için ödemelerini son güne bırakmamalarını ayrıca rica ediyoruz. Cumartesi ve pazar günleri saat 09.00-16.00 arası merkez binamızda nöbetçi tahsildarlarımız ödeme yapmak isteyen vatandaşlarımıza hizmet vereceklerdir. Emlak, Çevre Temizlik Vergisi ve diğer ödemelerini zamanında yapan tüm yurttaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.”