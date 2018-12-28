Emeklilerin ek işi: Piyangoculuk

Yeni yıl denildiğinde aklımıza herkesin merakla beklediği piyango çekilişi geliyor. Biz de sokağa çıkıp bu biletleri satan insanlarla yaptıkları işleri hakkında konuştuk. Gördük ki Kadıköy’de bu işi en çok emekliler yapıyor

Çağla ÇELİK- İrem ÇABUK

Yeni yıl denilince aklımıza neler gelir? Çam ağacı, kar, süslemelerle dolu ışıl ışıl caddeler, yılbaşı sofraları, tombala ve asıl herkesin heyecanla beklediği piyango çekilişi… Her sene yılbaşı zamanında Milli Piyango İdaresi büyük bir ikramiye ile çekiliş yapar ve biz de ikramiyenin bize çıkma umuduyla biletler alırız. Bu yıl ise Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 70 milyon lira olarak belirlendi.

Kadıköy’de de 29 Kasım Perşembe gününden itibaren piyasaya sürülen biletlerin satışı devam ediyor. Peki hiç bilet alırken, kimden bilet aldığınıza, insanların biletleri kış ayında ne zorluklarla sattığına ya da bilet satan insanların nasıl bir gelirle bu işi yaptıklarına dikkat ediyor musunuz? Gazete Kadıköy olarak, Kadıköy’de çalışan piyangoculara ne şartlar altında çalıştıklarını, ne kadar maaş aldıklarını ve nasıl geçindiklerini sorduk.

KİMLER MİLLİ PİYANGOCU OLUYOR?

Milli Piyango bileti satma işini genellikle bu tür satışlar yapan dükkanlar veya seyyar satıcılar yapıyor. Bu işi bütün sene yapan milli piyangocular olduğu gibi sadece yılbaşı bileti satanlar da var. Çoğunluğunu emeklilerin oluşturduğu seyyar piyango satıcıları, bütün sene işsiz olmaktansa en azından yılbaşı dönemlerinde bilet satışı yaparak kazanç elde etmeyi seçtiklerini belirtiyor.

SOĞUK HAVA, DÜŞÜK GELİR

Kadıköy rıhtıma indiğinizde sıra sıra bilet satmaya çalışan milli piyangocuları görebilirsiniz. Piyangocular çeyrek, yarım ve tam bilet olmak üzere yılbaşı piyango çekilişi için bilet satmaya çalışıyorlar. Çeyreklerin 17,5, yarımların 35, tamların ise 70 liradan satıldığı biletlerden ne kadar gelir elde ettikleriyle ilgili sorumuzu 75 yaşındaki Mehmet Ali Tatar “Sattığımız bilet kadar Milli Piyango İdaresinden prim alıyoruz. Piyango biletleri üzerinden her satışta yüzde 10’luk pay bize düşüyor.” şeklinde yanıtlıyor. Bu orana bakarak hesaplama yapacak olursak bir piyangocu 500 tane çeyrek bilet sattığında ancak 875 lira kadar gelir elde ediyor. Tabi bu miktarı yakalamak için çok çalışmak gerektiğini de unutmamak lazım. Sabah 7.00’den akşam18.00’e kadar mesai saatleri olan piyangocuların çoğu iyi bir gelir elde edebilmek için soğuk kış gecelerinde fazla mesai yapıyor. 74 yaşındaki Hüseyin Uğurlu, “Bu soğuk havalarda bilet satmak zor. Yüzde 10’luk bir prim ile çalıştığımız için ne kadar çok bilet satarsak o kadar karda oluyoruz. Fazla bilet satabilmek için fazladan mesai yaptığımız oluyor.” Diyor.

EK GELİR İÇİN…

Sattığı bilet sayısına göre primle maaş alan milli piyangocular kış aylarında zor hava şartları altında çalışmakla birlikte aldıkları maaşla geçim sağlamakta zorlanıyorlar. Bu işi genellikle emeklilikten sonra ek gelir elde etmek için yaptıklarını söylen piyangoculardan, 75 yaşındaki Nurettin Leventoğlu ise şöyle dile getiriyor düşüncelerini: “Emekli olmadan önce ticaretle uğraşıyordum. Emekli olduktan sonra ek gelir elde edebilmek için bu mesleği yapmaya başladım. Bir Milli Piyango bayiine bağlı değil de seyyar olarak bilet sattığım için bu havalar benim ve benim gibi satıcılar için çok zor oluyor. Tabi evi geçindirebilmem için ne kadar zor olursa olsun bu işi yapmak zorundayım.”