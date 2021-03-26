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Emekliler 1 Nisan’da eylemde

“Geçinemiyoruz, isyandayız” diyen Tüm Emekli Sen üyeleri 1 Nisan’da Kadıköy’de eylem yapacak

Emekliler 1 Nisan’da eylemde
GazeteKadıköy

Tüm Emekli Sen Kadıköy Ataşehir ve Ümraniye Şubeleri tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Ülkeyi yönetilemez duruma getiren tek adam iktidarı, parti kapatma girişiminde bulunuyor, milletvekillerini ihraç ediyor, piyasalara müdahale ederek ekonomiyi çıkmaza sokuyor, uluslararası sözleşmeleri kararnameyle iptal ediyor ve bu yolla ülkeyi geri dönülmez bir karanlığa sürüklüyor.

Bedelini de salgın koşullarında çalışanlara ve emeklilere yüklüyor. 

Temel ihtiyaç maddelerine gelen zamlarla, açlık sınırının altına düşen ücretlerle yaşam şartlarımız daha da kötüleşiyor. Bu koşullarda emekliler olarak geçinemiyoruz ve isyandayız! Artık yeter! Bıçak kemikte, insanca yaşamak istiyoruz. Sefalete teslim olmayacağız.”

Emekliler, 1 Nisan Perşembe günü saat 12.00’de Kadıköy İskele Meydanı’nda yapacakları eyleme çağrı yaptı.

Etiketler; #emekliler #geçinemiyoruz #eylem #kadikoy
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